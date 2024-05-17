صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجدته امرأة في غرفتها- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، عثرت امرأة على ثعلب صغير في غرفة نومها، ما أصابها بالذهول والخوف الشديد.

وفقا لصحيفة "dailystar" البريطانية، فوجئت امرأة بريطانية بوجود حيوان في غرفة نومها، لتكتشف لاحقا أنه ليس قطتها كما ظنت في البداية.

وعندما اقتربت منه، عثرت على شبل "صغير الثعلب" يختبئ خلف مكتب في غرفة نومها.

أصيبت المرأة بالصدمة والخوف، لكنها سرعان ما اتصلت بخدمات إنقاذ الحيوانات البرية.

وقالت السيدة: "لقد لاحظت شيئا صغيرا يتحرك في الغرفة، وعندما اقتربت اكتشفت أنه ليس قطتي".

وأضافت: "كنت في حيرة من أمرها بشأن ما هو هذا الحيوان، ولماذا كان يتجول في منزلي، لذلك اتصلت بإنقاذ الحياة البرية للحصول على المساعدة".

وأشارت صاحبة المنزل إلى أن الثعلب، الذي يبدو أنه يبلغ من العمر بضعة أسابيع فقط، دخل المنزل من خلال ممر طويل وضيق.

وتمكنت من إغراء الثعلب بالطعام إلى خارج المنزل، حيث تم الإمساك به من قبل فريق إنقاذ الحياة البرية.

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