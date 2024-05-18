لماذا لا يمكن تجنب السكر بشكل كامل؟.. موجود في أطعمة لن تتخيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد السكر من أكثر العناصر الغذائية شيوعًا واستخدامًا في مختلف أنحاء العالم. ونظرًا لارتباطه ببعض المخاطر الصحية، مثل السمنة وأمراض القلب والسكري، يُنصح كثيرًا بتقليل استهلاكه.

وتوضح الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية إلى أن السكر يدخل إلى جسم الإنسان ليس فقط على شكل حلويات مصنعة، ولكن أيضا، على شكل كربوهيدرات أو خضروات أو فواكه، وفق vm.ru.

وأضافت أن : "حتى لو استبعدنا السكر المكرر أو البسكويت أو الحلوى أو المعجنات الحلوة أو الخبز الأبيض من النظام الغذائي، فإن الجلوكوز سيدخل الجسم من العصائد أو المكرونة أو البطاطس أو الحبوب الكاملة أو الحليب أو الصلصات".

ووفقا لحديثها، فإن كل ما يتناوله الأنسان غني بالسكريات،باستثناء اللحوم والدهون. ولكن الإنسان لا يمكن أن يعتمد عليها فقط. لذلك للحفاظ على صحته يجب أن يتناول طعاما متوازنا. أي لا يمكن التخلي تماما عن الأطعمة المحتوية على السكر.

وأضافت: "ولكن يمكن التقليل من استهلاك السكر، وبعدها يشعر الشخص بالتحسن، لأن العديد من "المشكلات" تظهر بسبب زيادة نسبة الغلوكوز في الدم، مثل، أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي في هذه الحالة، يدمر السكر أولا بطانة الأوعية الدموية، ومن ثم تبدأ عملية الغلوزة. كما أن الغلوكوز الزائد يلتصق بالكولاجين ما يؤثر على صحة المفاصل والعينين وحالة الجلد. وقد يسبب الخرف أيضا".

وأكدت الخبيرة، إلى أن جميع هذه المشكلات سببها ارتفاع مستوى السكر في النظام الغذائيـ وتبعًا لها، يجب على الجميع التخلي تدريجيا عن السكر، وبصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من داء السكري، مقاومة الأنسولين، الوزن الزائد والسمنة، تصلب الشرايين.

وقدمت نصائح وهي كالتالي:

تعويد الطفل على نظام غذائي خالي من السكر منذ الصغر.

لذا لا تظهر لديه رغبة شديدة بتناول الحلويات في مرحلة البلوغ وبالتالي يصبح احتمال إصابته بأمراض مستعصية ضئيلا.