هل تستيقظ متعبا من النوم؟.. اعرف السر وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

وراء الاستيقاظ متعبًا رغم النوم لمدة 8 ساعات، مشكلة يمكن أن تقابل البعض، ومعالجة سببها يمكن أن تحسن بشكل كبير من نوعية نومك، وتقلل من فرص الاستيقاظ وأنت تشعر بالإرهاق.

يمكن أن ينجم الاستيقاظ متعبًا عن عوامل مختلفة، قد يكون ذلك بسبب اضطرابات النوم، أو الإجهاد، أو جدول نوم غير منتظم، أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات قبل النوم، وتوجد بعض الأسباب والإجابات حول ذلك الموضوع وفقا لما ذكر موقع "Calm".

أهمية النوم للجسم

النوم أمر بالغ الأهمية لدعم صحتنا ورفاهيتنا، ويؤثر النوم العميق على كل أنسجة وأنظمة الجسم تقريبًا، بدءًا من الدماغ والقلب والرئتين وحتى عملية التمثيل الغذائي ووظيفة المناعة والمزاج.

النوم يساعد في التعافي

عندما ننام، يقوم الجسم بإصلاح الأنسجة، وتكوين العظام والعضلات، وتوليف الهرمونات، إنه مثل طاقم الصيانة الذي يعمل طوال الليل للتأكد من أن كل شيء جاهز لليوم التالي، وبدون وقت الإصلاح والتعافي هذا، قد نشعر بالضعف الجسدي، وقد تنخفض قدرتنا على مقاومة الأمراض.

يؤثر النوم بشكل مباشر على الصحة البدنية

ترتبط صحتنا الجسدية والنوم ارتباطًا وثيقًا، ويمكن أن يساعد النوم الجيد في إدارة توازن الهرمونات التي تجعلك تشعر بالجوع أو الشبع، مما يؤثر على عاداتك الغذائية، والأهم من ذلك، أن النوم يؤثر بشكل مباشر على كيفية تفاعل الجسم مع الأنسولين، وهو الهرمون الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم، النوم الجيد يمكن أن يقاوم الالتهابات بشكل أفضل، في حين أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

النوم السليم يحسن الصحة العقلية والوضوح

أثناء النوم، تقوم أدمغتنا بمعالجة أحداث اليوم، وتكوين الذكريات وإجراء الاتصالات، يساعدنا هذا التوقف العقلي على الاستيقاظ بعقل صافي، وعلى استعداد للتعامل مع اليوم الجديد، يمكن أن تؤثر قلة النوم على مزاجنا وذاكرتنا وقدرتنا على التعامل مع التوتر، كما يمكن أن تساهم قلة النوم في القلق أو الاكتئاب.

أسباب إرهاق النوم

قد يكون لديك اضطراب في النوم

2. قد تعاني من التوتر والقلق

3. قد يكون جدول نومك غير متناسق

4. كان لديك وقت زائد أمام الشاشات قبل النوم

5. بيئة نومك غير مريحة

6. النظام الغذائي الخاص بك وأسلوب حياتك يلعبان دورًا

لماذا تستيقظ متعبًا بعد 8 ساعات من النوم؟

لماذا أستيقظ متعبًا وبدون طاقة؟

يمكن أن ينجم الاستيقاظ متعبًا عن عوامل مختلفة، قد يكون ذلك بسبب اضطرابات النوم، أو الإجهاد، أو جدول نوم غير منتظم، أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات قبل النوم، أو بيئة نوم مزعجة، أو اتباع نظام غذائي معين وخيارات نمط الحياة.

الشعور بالتعب المستمر، على الرغم من الحصول على قسط كاف من النوم، يمكن أن يشير إلى مشاكل أساسية، قد يكون الأمر مرتبطًا بنوعية نومك، والتي يمكن أن تتأثر بعوامل مثل اضطرابات النوم أو التوتر أو بيئة نومك، ويمكن أن تكون هناك حالات صحية أخرى، مثل فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية، وينصح في هذه الحالة بزيارة الطبيب للوصول إلى جذور التعب المستمر.

كيف أتوقف عن الاستيقاظ متعبا؟

للتوقف عن الاستيقاظ متعبًا، من الضروري معالجة الأسباب المحتملة، حافظ على جدول نوم ثابت، وخلق بيئة نوم مريحة، وإدارة التوتر، وتجنب وقت الشاشة قبل النوم، وأيضًا بتقييم نظامك الغذائي وأسلوب حياتك وابتعد عن أي عناصر تعيق جودة نومك.

هل يجب أن أعود للنوم إذا استيقظت متعبا؟

إذا كنت تستيقظ متعبًا من حين لآخر، فقد يكون ذلك مجرد نوم سيئ لمرة واحدة، لذا قد يساعدك القليل من النوم الإضافي، ولكن إذا كانت هذه المشكلة متكررة، فمن الضروري التحقيق في الأسباب الكامنة وراءها بدلاً من مجرد محاولة النوم أكثر.

لماذا لا أشعر بالراحة بعد النوم؟

عدم الشعور بالراحة بعد النوم قد يكون بسبب اضطرابات في مراحل نومك، خاصة إذا كنت بحاجة للوصول إلى مرحلة النوم العميق أو قضاء المزيد من الوقت فيها، وهو أمر بالغ الأهمية للشعور بالانتعاش.

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