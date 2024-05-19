احذر علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البول الصحي يجب أن يكون باللون الأصفر الفاتح، ولكن إذا أصبح باللون الوردي قد يكون ذلك بسبب الإصابة بمشكلة صحية في البروستاتا، حيث إن وجود الدم في البول يمكن أن يجعله ورديا، وقد يحدث ذلك نتيجة عدة عوامل مختلفة، مثل تهيج داخل المسالك البولية.

وفي بعض الأحيان، يحدث هذا التهيج بسبب تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، وتعتبر هذه الحالة غير سرطانية، وجميع الرجال في مرحلة الشيخوخة يمكن أن يصابوا بها، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".

وقد يؤدي نمو الغدة إلى الضغط على مجرى البول (الأنبوب الذي يطرد البول من الجسم)، ما يؤدي إلى تهيج المثانة والنزيف.

البول الوردي وسرطان البروستاتا:

قد يكون البول الدموي أحد أعراض سرطان البروستاتا، وأشارت دراسة أجراها باحثون هنود عام 2013 ونشرت في ISRN بتحليل عدد المصابين بسرطان البروستاتا والذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب البيلة الدموية بين عامي 1991 إلى 2011.

ووجد الباحثون أن سبب البول الدموي للمرضى يرتبط بسرطان المثانة أو عدوى المسالك البولية.

ما هي متلازمة البول الوردي؟

هناك حالات قد يكون فيها البول الوردي علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا، وقد تتميز بوجود بول وردي اللون أو يحتوي على رواسب وردية اللون، ما يؤدي إلى زيادة مستويات حمض اليوريك.

وتوجد العديد من العوامل قد تسهم في زيادة متلازمة البول الوردي، مثل السمنة أو مقاومة الأنسولين.

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