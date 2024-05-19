بلوجر تتعرض لموقف محرج.. لن تتوقع ما حدث لها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نشرت طباخة أمريكية تدعى "ناتالي" مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "تيك توك" وظهرت فيه وهي تطلب المساعدة بعد أن علق مضرب كهربائي في شعرها أثناء محاولتها إعداد البيتزا.

وعلقت ناتالي على الفيديو وهي مغطاة بالدقيق والمضرب عالق بقوة في خصلات شعرها قائلة: "ماذا أفعل"؟

وأضافت الطباخة أشعر وكأنني سأفقد الوعي، وكل ما كنت أحاول فعله هو البيتزا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقالت ناتالي إن الطريقة الوحيدة لإزالة المضرب من رأسي هي قص خصلات شعري، لأنه يسبب لي صداع شديد.

واتصلت ناتالي برقم 111 التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، ولكن أخبرها موظفو الرعاية الصحية أن قص شعرها قد يكون هو الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق.

وتعاطف معظم المتابعين مع "ناتالي" ولكن علق البعض على الفيديو بأنها زيفت الحادث لتصبح مشهورة على تيك توك ولزيادة عدد المتابعين والأرباح.