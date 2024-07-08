خلطات طبيعية لشعر ناعم وصحي.. «وصفات بسيطة وغير مكلفة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

التمتع بشعر صحي وناعم حلم جميع الفتيات، لأنه يعد من أهم مظاهر جمال السيدات؛ لذلك ترغبن في معرفة أفضل الوصفات المنزلية لإعادة حيوية الشعر ومنعه من التقصف دون الذهاب لصالون التجميل، لتساعدهن على الحصول على شعر ناعم وجذاب وصحي، وفق «تايمز أوف إنديا».

ماسك الزبادي للشعر

اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وضعيها على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك الموز وزيت جوز الهند

نصف موزة

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

- اهرسي نصف موزة في إناء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

- ضيفي زيت جوز الهند إليها وامزجيهما جيداً، ثم ضعي الخليط على شعرك بعد تنظيفه وهو مبلل من الجذور حتى الأطراف، واتركيه لمدة 45 دقيقة، وبعدها اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو لإزالة الماسك.

ماسك الأعشاب للشعر

ملعقة كبيرة من الريحان المطحون

ملعقة كبيرة من النعناع المطحون

ملعقة كبيرة من الشبت المطحون

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

- امزجي المكونات في إناء حتى تحصلي على عجينة، ثم ضعي العجينة على شعرك وهو نظيف ورطب، واتركي الماسك لمدة 45 دقيقة، ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو لإزالة الماسك.