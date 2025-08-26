لويس فويتون تكشف النقاب عن أول حملة لمستحضرات التجميل La Beauté Louis Vuitton

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:02 مساءً - تطلّ علينا دار لويس فويتون Louis Vuitton من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مختلفة كليّاً؛ حيث تكشف عن أولى حملاتها في عالم التجميل الفاخر تحت عنوان La Beauté Louis Vuitton، في لحظة تُعيد تعريف مفاهيم الجمال، وتحوّله من مجرد مظهر إلى تجربة حسية متكاملة، تُعبّر عن تمكين الذات والأنوثة المعاصرة.

أعلنت لويس فويتون Louis Vuitton عن حملتها الأولى لمستحضرات التجميل، بمشاركة سفيرة الدار النجمة الكورية العالمية هويون إلى جانب العارضات إيدا هاينر، تشو وونغ، وأوار أودهيانغ، وهنّ يجسدن رؤية الدار حول الأنوثة والتمكين بأسلوب ساحر يخطف الأنظار.

حملة لويس فويتون لمستحضرات التجميل بعدسة ستيفن ميزيل Steven Meisel - الصورة من العلامة

الحملة، التي تم التقاطها بعدسة المصوّر الأسطوري ستيفن ميزيل وتحت إخراج داميان كريسل، تقدم مشاهد سريالية تنبض بالألوان والحياة، في خلفيات خيالية تتدرج بين صحاري قرمزية وبحيرات وردية؛ لتكون دعوة صريحة إلى رحلة فريدة تمزج بين الحلم والواقع.

ولعل ما يجعل هذا الإطلاق مميزاً بحق، هو التعاون الإبداعي مع السيدة بات ماغراث، المديرة الإبداعية لمستحضرات التجميل في الدار، التي أضفت لمستها المبتكرة على كل جزء من هذه المجموعة الفاخرة.

مجموعة La Beauté Louis Vuitton الجمال برؤية فويتون

المجموعة تتضمن:

• 55 درجة من أحمر الشفاه LV Rouge،

• 10 أنواع لامعة من بلسم الشفاه LV Baume ،

• 8 لوحات ظلال عيون LV Ombres بألوان متناغمة ومبهرة.

وقد تم تصميم المنتجات بمكونات عالية الجودة، ووضعت في عبوات قابلة لإعادة التعبئة، صُممت على يد المصمم الصناعي العالمي كونستانتين غريتشيك، في تحية لتراث الدار في صناعة الحقائب الفاخرة.

حملة لويس فويتون لمستحضرات التجميل بعدسة ستيفن ميزيل Steven Meisel - الصورة من العلامة

إطلاق عالمي

تم إطلاق المجموعة أولاً بشكل حصري في الصين بتاريخ 20 أغسطس 2025 (باستثناء لوحات ظلال العيون)، يليها الإطلاق العالمي في 29 أغسطس 2025 عبر مجموعة مختارة من متاجر Louis Vuitton وعبر الموقع الإلكتروني louisvuitton.com، مع بدء الطلبات المسبقة الرقمية حول العالم في 25 أغسطس.