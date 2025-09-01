مكياج النجمات في مهرجان فينيسيا 2025 بيومه السادس.. صيحات رومانسية تفيض بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:13 مساءً - حفَل اليوم السادس لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بدورته الـ82، بإطلالات جمالية رومانسية؛ حيث تألقت النجمات على السجادة الحمراء بأساليب مكياج جذابة، تميزت بالنعومة والإشراقة مع لمسات رومانسية مفعمة بالأنوثة. وقد طغت رسمات الأيلاينر الناعمة وألوان أحمر الشفاه الخافتة، إلى جانب البشرة المشرقة بأساس ناعم، مما يؤكد أن المكياج الناعم والمشرق هو الموضة الأبرز التي تطغى على إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

في التالي، نأخذكِ بجولة على مكياج النجمات في اليوم السادس لمهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2025.

منى فاستفولد بمكياج كلاسيكي جريء

تألقت منى فاستفولد Mona Fastvold بإطلالة أنثوية راقية، ارتكزت على أسلوب مكياج كلاسيكي بلمسة جريئة. استخدمت ظلال عيون دافئة بتدرجات بنية ناعمة مع أيلاينر أسود خفيف، عزز من سحر العينين. الرموش جاءت كثيفة ومقوسة؛ لتمنح نظرة درامية ساحرة. الشفاه تزينت بأحمر شفاه الأحمر المخملي، ما جعل حضورها لافتاً على السجادة الحمراء.

فيولا برتجون بمكياج نيود مع الأيلاينر المقوس

بدت فيولا برتجون Viola Prettejohn في غاية الرقة بإطلالة ارتكزت على مكياج نيود عصري ناعم أبرز ملامحها الطبيعية. البشرة جاءت صافية ومضيئة بتغطية خفيفة، والشفاه اختارت لها درجة نيود مخملية متوازنة. لكن اللافت كان الأيلاينر المقوس، الذي رُسم بدقة على طول الجفون، ما منح العينين مظهراً لافتاً وأنيقاً من دون مبالغة.

توماسين ماكنزي بمكياج مُشرق مع الكحل البارز

اعتمدت توماسين ماكنزي Thomasin McKenzie أسلوباً جمالياً مشرقاً، ارتكز على ظلال عيون دافئة بتدرجات فاتحة، زادت من إشراقة النظرة. الكحل الأسود البارز رُسم داخل العين وعلى الخط العلوي للرموش، مما منحها نظرة حادة ومميزة. الشفاه جاءت بلون نيود وردي ناعم بتركيبة مات؛ لتضفي لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتها.

إميلي بلانت بمكياج عيون ناعم وشفاه زهرية قوية

خطفت النجمة إميلي بلانت Emily Blunt الأنظار بجاذبيتها الرومانسية؛ إذ اعتمدت مكياج عيون ناعماً، ارتكز على ظلال محايدة مع لمسة مضيئة عند الزوايا الداخلية للعين. الرموش جاءت طويلة وكثيفة بشكل طبيعي. لكن الشفاه كانت محور الإطلالة؛ حيث اختارت لوناً زهرّياً قوياً بتركيبة ساتانية عكست أنوثة حيوية زادت من سحر حضورها.

أليسيا كولونا بمكياج عيون رمادي قوي

أطلت أليسيا كولونا Alessia Colonna بإطلالة أكثر جرأة، اعتمدت فيها على مكياج عيون رمادي قوي بأسلوب سموكي، دُمج بمهارة على كامل الجفون. الرموش الكثيفة والكحل الأسود البارز داخل العين عززت من الطابع الدرامي للإطلالة، فيما حافظت على التوازن باختيار شفاه نيود مخملية ناعمة، سمحت بتركيز كامل على قوة العيون وجاذبيتها.

مادالينا غينيا بمكياج عيون بني مات مع الأيلاينر العريض

تألقت مادالينا غينيا Madalina Ghenea بإطلالة جمالية لافتة، ارتكزت على مكياج عيون بني مات بلمسة دافئة وراقية، زاد من عمق نظرتها وأبرز سحر عينيها. اعتمدت معه أيلاينر أسود عريضاً وحاداً مسحوباً عند الأطراف، ما منح الإطلالة قوة درامية متوازنة مع نعومة البشرة المخملية. أما الشفاه فجاءت بلون نيود مخملي ناعم؛ لتترك المجال كاملاً للعيون أن تكون محور الجاذبية على السجادة الحمراء.

ديليتا أمينتا بمكياج عيون القطة مع شفاه نيود

اختارت ديليتا أمينتا Diletta Amenta أسلوباً جمالياً كلاسيكياً أنيقاً؛ حيث اعتمدت مكياج عيون القطة المرسوم بخط أيلاينر أسود مسحوب بدقة عند الزوايا الخارجية للعين، ما منحها نظرة آسرة وحادة. عززت الإطلالة برموش كثيفة أطالت العينين وزادت من دراميتها، فيما حافظت على توازن المكياج من خلال شفاه نيود بدرجة بني مطفأة محددة بإتقان؛ لتبدو النتيجة أنثوية راقية وملفتة تماماً للسجادة الحمراء.

أماندا سيفريد بمكياج كلاسيكي هادئ

اعتمدت أماندا سيفريد Amanda Seyfried إطلالة ناعمة وأنيقة، ارتكزت على مكياج كلاسيكي هادئ؛ حيث استخدمت ظلالاً ترابية خفيفة على الجفون، مع أيلاينر رفيع عند خط الرموش. الرموش جاءت طبيعية بلمسة ماسكرا بسيطة. أما الشفاه فجاءت بلون وردي مات ناعم يعكس أنوثة هادئة؛ لتطل بإشراقة رومانسية متكاملة مع تسريحتها البسيطة.

صيحات جمالية أنثوية في مهرجان فينيسيا 2025 بيومه السادس

هكذا، عكست النجمات في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 جانباً أكثر نعومة ورقة من الصيحات الجمالية؛ حيث حضرت الرومانسية بوضوح في رسمات الأيلاينر الناعمة، وشفاه النيود الهادئة، والألوان الزهرية المشرقة. تنوعت الإطلالات بين الكلاسيكي الجريء والهادئ، مروراً بمكياج العيون القوي؛ لتؤكد النجمات أن السجادة الحمراء في فينيسيا ستبقى منصة تحتفي بجمال المرأة بكل تفاصيله، من الجرأة الدرامية إلى الأنوثة الحالمة.