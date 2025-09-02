مكياج النجمات في مهرجان فينيسيا بيومه السابع يجمع بين البساطة والأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - لم يختلف اليوم السابع لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025 عن سابقاته من أيام المهرجان؛ إذ تألقت باقة مميزة من النجمات العالميات بصيحات جمالية ساحرة خطفت أنظار الحضور، فتمايلن على السجادة الحمراء كأميرات نسقن إطلالاتهن بما يواكب أجدد صيحات الجمال الرائجة. وكان لافتاً اعتماد النجمات مكياج العيون الناعم والبشرة المخملية ذات اللون الموحد، إلى جانب ألوان أحمر الشفاه الخفيفة بلمسات لامعة جذابة.

في التالي، نرصد لك مكياج النجمات في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بيومه السابع، فما رأيك بإطلالاتهن؟

جاك بوينو بمكياج ناعم مع كحل أسود وشفاه لامعة

جاك بوينو Jak Bueno في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



تألقت جاك بوينو Jak Bueno في اليوم السابع لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بإطلالة جمالية هادئة ارتكزت على مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية من دون مبالغة. اعتمدت بشرة موحدة مضيئة بلمسة مخملية، مع خط كحل أسود رفيع رسمته بدقة على طول الجفن العلوي؛ ليمنح العينين عمقاً لافتاً. أما الشفاه؛ فجاءت بملمس غلوسي لامع بدرجة وردية فاتحة، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة مثالية للسجادة الحمراء.

شاهدي أيضاً: إطلالات فنتدج ميزت النجمات في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 منذ انطلاقه

إيفا إرزيغوفا بمكياج خفيف مشرق مع كحل داخل العين

إيفا إرزيغوفا Eva Herzigova في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025-- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



خطفت العارضة العالمية إيفا إرزيغوفا Eva Herzigova الأنظار بجاذبيتها الطبيعية، حيث اعتمدت مكياجاً خفيفاً ومشرقاً ركز على إشراقة البشرة ونعومتها. وزعت لمسات من الهايلايتر على عظام الخد وجسر الأنف لتضيء وجهها، فيما اكتفت بخط كحل أسود رفيع داخل العين أبرز سحر نظراتها. أما الشفاه؛ فاختارتها بدرجة نيود وردي ناعم بتركيبة ساتانية زادت إطلالتها رقة.

إليزابيتا غريغوراسي بمكياج سموكي داكن

Embed from Getty Images



أطلت إليزابيتا غريغوراسي Elisabetta Gregoraci بأسلوب جمالي درامي جريء، حيث اختارت مكياج عيون سموكي داكناً دمجت فيه الظلال السوداء مع البني بمهارة؛ ما منحها نظرة قوية آسرة. عززت الإطلالة برموش كثيفة وطويلة لتضاعف من حدة العيون، في حين اكتفت ببشرة موحدة طبيعية وشفاه نيود ناعمة للحفاظ على التوازن.

تمارا كالينيك بمكياج عيون فضي غليتر

تمارا كالينيك Tamara Kalinic في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



اختارت تمارا كالينيك Tamara Kalinic إطلالة لافتة تفيض بجرأة عصرية؛ إذ زينت عينيها بظلال فضية غليتر بلمعة معدنية قوية غطت الجفون العلوية بالكامل. الرموش جاءت كثيفة مقوسة لتضيف بعداً درامياً، فيما أبقت البشرة موحدة مخملية. أما الشفاه؛ فجاءت بلون نيود لامع متوازن، سمح للعيون أن تبقى محور الإطلالة بلا منازع.

إليك أيضاً: صيحات ألوان شعر من وحي النجمات في اليوم السادس لمهرجان فينيسيا 2025

شانتال مونوغان بمكياج ناعم مع كحل بارز وبشرة برونزية

Embed from Getty Images



تألقت شانتال مونوغان Chantal Monaghan بمكياج ناعم ارتكز على بشرة برونزية متوهجة منحتها إشراقة دافئة مثالية لأجواء السجادة الحمراء. اعتمدت خط كحل أسود بارزاً داخل العين عزز من جاذبيتها، فيما جاءت الرموش كثيفة لتكمل سحر النظرة. أما الشفاه؛ فاعتمدتها بدرجة نيود مخملية طبيعية انسجمت مع ملامحها.

غريتا لي بمكياج اللامكياج

Embed from Getty Images



ظهرت غريتا لي Greta Lee بأسلوب جمالي طبيعي تماماً ارتكز على صيحة "اللامكياج"، حيث بدت ملامحها مشرقة ببشرة ناعمة متوهجة بلمسة هايلايتر خفيفة. لم تعتمد أي خطوط واضحة أو ألوان قوية، بل اكتفت برموش طبيعية مع أحمر الشفاه الطبيعي المطفأ، لتبدو بإطلالة عفوية بسيطة تسحر بجمالها النقي.

فيرا بريزنيفا بمكياج كلاسيكي أنيق

فيرا بريزنيفا Vera Brezhneva في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



تألقت فيرا بريزنيفا Vera Brezhneva بإطلالة جمالية راقية ارتكزت على مكياج كلاسيكي أنيق، حيث اعتمدت بشرة مخملية متجانسة بلمسة طبيعية مضيئة. جاءت العيون مرسومة بخط أيلاينر رفيع مع لمسة ماسكارا زادت من سحر النظرة، فيما أضافت ظلال ناعمة بدرجات محايدة إشراقةً إلى ملامحها. أما الشفاه فاختارتها بلون أحمر كلاسيكي بلمسة ساتانية منحت إطلالتها لمسة أنثوية متوازنة بين الجرأة والفخامة.

جمال يتنفس بساطة وأناقة

أكد اليوم السابع من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 أن الجمال لا يحتاج إلى المبالغة ليُبهر، بل يكفي أن يتنفس البساطة والرقي. تنوعت إطلالات النجمات بين المكياج الطبيعي المضيء واللمسات الجريئة البراقة؛ لتثبت كل منهن أن السجادة الحمراء تظل مساحة تحتضن مختلف الصيحات، شرط أن تُقدَّم بروح أنثوية واثقة تجمع بين العصرية والكلاسيكية في آنٍ واحد.