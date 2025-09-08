مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل توزيع جوائز MTV VMAs لعام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 11:10 صباحاً - انشغل عشاق الموسيقى حول العالم ليلة أمس بمتابعة حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2025، حيث اجتمع أهم نجوم ونجمات العالم للاحتفاء بالإبداع والابتكار في مجال الفيديوهات الموسيقية، ولم تكن الجوائز التي مُنحت لألمع النجوم هي وحدها ما لفت الأنظار، وإنما الإطلالات الجمالية التي اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء، حيث تألقن بأجمل أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي خطفت الأنظار، من بينهن أريانا غراندي التي فازت بالنصيب الأكبر من الجوائز وسابرينا كاربنتر وباريس هيلتون...

ومن "الخليج 365"، نرصد لك صيحات جمالية اعتمدتها النجمات في حفل توزيع جوائز MTV VMAs لهذا العام، فما رأيك بها؟

أريانا غراندي بمكياج خفيف مع تسريحة ذيل الحصان الويفي العالي

Embed from Getty Images



كعادتها، خطفت أريانا غراندي Ariana Grande الأنظار على السجادة الحمراء بحضورها الناعم والراقي، حيث اعتمدت مكياجاً خفيفاً ارتكز على بشرة طبيعية مضيئة بلمسة هايلايتر عند الخدين، مع عيون محددة بظلال خافتة وماسكرا كثيفة منحتها سحراً كلاسيكياً، أما الشفاه فجاءت بدرجة نيود ساتانية ناعمة، وأكملت إطلالتها بتسريحة ذيل الحصان الويفي العالي التي تُعد بصمتها الجمالية الخاصة مع الغرة المشدودة إلى الخلف، مما أضفى عليها لمسة أنثوية مرحة تفيض جاذبية.

شاهدي أيضاً تكريم ماريا كاري في حفل توزيع جوائز MTV VMAs وأريانا غراندي تسلمها الجائزة

سابرينا كاربنتر بمكياج عيون ذهبي خافت مع الأيلاينر الناعم وتسريحة الشعر الويفي المنسدل الفوضوية

Embed from Getty Images



بدت سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter بإطلالة عصرية مشرقة، حيث اختارت مكياج عيون ذهبياً خافتاً منح جفونها لمعة دافئة تناسب أجواء الحفل، عززت عينيها بأيلاينر رفيع ارتسم بدقة على الجفن العلوي، فيما اكتفت برموش طبيعية كثيفة، الشفاه جاءت بلون خوخي لامع يعكس نعومتها، أما شعرها فاعتمدته بتسريحة ويفي منسدلة بأسلوب فوضوي أنيق، أضافت لمسة عفوية ساحرة إلى إطلالتها.

باريس هيلتون بمكياج سموكي وتسريحة ذيل الحصان العالي المالس

Embed from Getty Images



ظهرت باريس هيلتون Paris Hilton بإطلالة جمالية درامية جريئة، حيث اعتمدت مكياج عيون سموكي داكناً ارتكز على دمج الظلال السوداء مع الرمادية بلمسات متقنة منحتها نظرة آسرة، اكتفت ببشرة موحدة طبيعية مع لمسات هايلايتر مضيئة على عظام الوجه، الشفاه جاءت بلون نيود لامع لتوازن قوة العيون، وأكملت مظهرها بتسريحة ذيل الحصان العالي المالس بالفرق النصفي وخصلات الشعر الستريت المنسدلة على جانبي الوجه، والتي منحتها مظهراً شبابياً عصرياً يفيض بالجرأة.

جيسيكا سيمبسون بمكياج نيود دافئ مع تسريحة ذيل الحصان العالي المموجة

Embed from Getty Images



تألقت جيسيكا سيمبسون Jessica Simpson بإطلالة ناعمة وأنثوية ارتكزت على مكياج نيود دافئ أبرز ملامحها الطبيعية، اختارت تدرجات ترابية ناعمة على الجفون، مع بشرة متألقة بإشراقة دافئة، الشفاه جاءت لامعة بدرجة نيود وردي مشرقة، أما تسريحتها فجاءت على شكل ذيل حصان عالٍ مموج بأسلوب أنثوي أنيق مع الغرة الفضفاضة المسحوبة إلى الخلف، ما منحها مظهراً متجدداً مناسباً للحفل.

ميغان موروني بمكياج محايد بسيط وتسريحة الشينيون العالية الفوضوية

Embed from Getty Images



اعتمدت ميغان موروني Megan Moroney أسلوباً جمالياً بسيطاً يعكس شخصيتها العفوية، فظهرت ببشرة طبيعية ناعمة بلمسات برونزر خفيفة، عيونها ارتكزت على ظلال محايدة ناعمة مع لمسة ماسكرا فقط. الشفاه جاءت بلون نيود طبيعي بلمسة لامعة، أما شعرها فاختارته بتسريحة شينيون عالية بأسلوب فوضوي عصري منحها لمسة مرحة وحيوية.

إليك أيضاً دوجا كات تأكل أحمر الشفاه على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز MTV VMAs 2025

بريتاني سنو بمكياج مشرق خفيف وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

Embed from Getty Images



بدت بريتاني سنو Brittany Snow بإطلالة مشرقة مفعمة بالأنوثة، حيث اختارت مكياجاً خفيفاً ركّز على إشراقة البشرة ونضارتها، اعتمدت ظلال عيون ترابية فاتحة مع ماسكرا طبيعية، فيما جاءت الشفاه بلون وردي لامع أنيق، وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر الويفي المنسدل على الكتفين بأسلوب كلاسيكي ناعم.

زارا لارسون بمكياج زهري ناعم مع تسريحة ويفي منسدلة مزينة بأكسسوار فراشة

Embed from Getty Images



لفتت زارا لارسون Zara Larsson الأنظار بإطلالة أنثوية حالمة ارتكزت على مكياج زهري ناعم وزع على الجفون مع بلاشر وردي بارز على الوجنتين، الشفاه جاءت بلون باستيل وردي مطفأ رقيق، أما شعرها فاختارته بتسريحة ويفي منسدلة على الأكتاف، وأضافت إليه أكسسواراً لافتاً على شكل فراشة زاد من جمالها نعومة ورومانسية.

سيارا بمكياج برونزي لامع مع تسريحة ذيل الحصان العالي الستريت

Embed from Getty Images



أطلت النجمة العالمية سيارا Ciara بإطلالة مفعمة بالقوة والجاذبية على السجادة الحمراء، اعتمدت مكياجاً برونزياً لامعاً أضاء ملامحها بلمسة متوهجة عصرية، ارتكز على تدرجات برونزية لامعة فوق الجفون مع لمسة هايلايتر برونزي عند أعلى الخدين، الشفاه جاءت بلون نيود دافئ بتركيبة لامعة زادت من جمال إطلالتها، أما شعرها فاختارته مسحوباً بالكامل إلى الخلف بتسريحة ذيل الحصان العالي بأسلوب ستريت مالس، مما منحها حضوراً قوياً عصرياً يفيض أنوثة وأناقة.

لمسات جمالية خطفت الأضواء في حفل MTV VMAs 2025

هكذا أثبتت النجمات في حفل توزيع جوائز MTV VMAs لعام 2025 أن السجادة الحمراء ليست فقط منصة للاحتفاء بالإنجازات الموسيقية، بل أيضاً مسرحٌ للإبداع في عالم الجمال، من المكياج البرونزي المتوهج إلى اللمسات الوردية الناعمة، ومن تسريحات ذيل الحصان العالية الجريئة إلى الويفي الأنثوي المزدان بالأكسسوارات، تنوعت الإطلالات لتجمع بين الكلاسيكية والحداثة، والنتيجة كانت بصمة جمالية فريدة لكل نجمة، أكدت أن الجمال جزء لا يتجزأ من التألق والنجومية.