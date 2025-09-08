اختبار مسامية الشعر في المنزل.. خطوات بسيطة لتحديد نوع العناية المثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - إن العناية بالشعر ليست مجرد استخدام شامبو أو بلسم أو حتى الاعتماد على وصفات طبيعية بين الحين والآخر، بل هي رحلة تبدأ بفهم طبيعة شعرك من الداخل قبل الخارج. فكما أن بشرتك تحتاج إلى روتين خاص يتناسب مع نوعها، فإن شعرك أيضاً له متطلبات مختلفة تبعاً لتركيبته وقدرته على امتصاص الرطوبة. قد تتساءلين: لماذا لا تعطي بعض المنتجات النتيجة المرجوة رغم جودتها؟ ولماذا يتأثر شعرك بسرعة بالعوامل الخارجية كالحرارة أو الرطوبة أو حتى الغسل المتكرر؟ السر يكمن في مسامية الشعر.

المسامية هي العامل الخفي الذي يحدد مدى قدرة شعرك على امتصاص الترطيب والاحتفاظ به. وبمعرفتها، يصبح من السهل عليك اختيار منتجات العناية المناسبة بدلاً من التجارب العشوائية التي قد تضر أكثر مما تنفع. الجميل في الأمر أنك لستِ بحاجة لزيارة صالون التجميل أو خبير شعر لاكتشاف ذلك، بل يمكنك إجراء اختبار مسامية الشعر في المنزل بطرق سهلة وبسيطة باستخدام أدوات متوفرة لديكِ. هذا الاختبار يمنحك مفتاح السر لفهم شعرك بعمق، مما يساعدك على منحه الرعاية التي يستحقها ويضمن لكِ الحصول على إطلالة صحية ولامعة دوماً.

ما هو اختبار مسامية الشعر؟

مسامية الشعر تعني قدرة شعرك على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها. فالشعر منخفض المسامية يميل إلى مقاومة امتصاص المنتجات، بينما الشعر عالي المسامية يمتص بسرعة لكنه يفقد الترطيب بسرعة أيضاً. اختبار المسامية هو وسيلتك لمعرفة طبيعة شعرك، وبالتالي التعامل معه بوعي أكبر.

طرق اختبار مسامية الشعر في المنزل

مراقبة الشعرة في كوب ماء شفاف

اختبار كوب الماء

اغسلي شعرك جيداً للتخلص من أي زيوت أو منتجات.

خذي شعرة نظيفة وضعيها في كوب ماء شفاف.

راقبي الشعرة:

إذا طفت على السطح: شعرك منخفض المسامية.

إذا ظلت في منتصف الماء: شعرك متوسط المسامية.

إذا غرقت في القاع: شعرك عالي المسامية.

اختبار اللمس

مرري أصابعك على خصلة من شعرك من الأسفل إلى الأعلى.

إذا شعرتِ بالملمس ناعماً: شعرك منخفض المسامية.

إذا كان ملمسه متوسطاً أو متوازناً: مسامية متوسطة.

إذا كان خشناً أو متعرجاً بوضوح: مسامية عالية.

اختبار الامتصاص

رشي القليل من الماء على شعر جاف

رشي القليل من الماء على شعرك الجاف.

إذا بقيت قطرات الماء على السطح: مسامية منخفضة.

إذا امتصها الشعر ببطء: مسامية متوسطة.

إذا امتصها فوراً: مسامية عالية.

كيف تتعاملين مع نتائج الاختبار؟

شعر منخفض المسامية : يحتاج إلى منتجات خفيفة، وزيوت خفيفة مثل زيت الأرغان أو الجوجوبا، مع استخدام حرارة لطيفة لفتح المسام.

: يحتاج إلى منتجات خفيفة، وزيوت خفيفة مثل زيت الأرغان أو الجوجوبا، مع استخدام حرارة لطيفة لفتح المسام. شعر متوسط المسامية : يُعتبر الأسهل في العناية، فهو يستجيب لمعظم المنتجات ويحافظ على توازن الترطيب.

: يُعتبر الأسهل في العناية، فهو يستجيب لمعظم المنتجات ويحافظ على توازن الترطيب. شعر عالي المسامية: يحتاج إلى منتجات غنية ومرطبة، مثل زبدة الشيا وزيت جوزالهند، مع تجنب الحرارة العالية قدر الإمكان.

نصائح مهمة

غسل الشعر جيداً قبل الاختيار لنتيجة أفضل

إليكِ مجموعة نصائح مهمة بعد إجراء اختبار مسامية الشعر في المنزل: