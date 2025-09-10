10 أخطاء شائعة في روتين العناية بالشعر.. احذريها لتنعمي بخصلات صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - كل تلك الصور الساحرة التي تمرين بها على "إنستغرام"، وكل الإعلانات التي تعدك بشعر ناعم كالحرير، طويل، كثيف، ومفرود بلا مجهود، ليست سوى جزء من لعبة تجميلية كبيرة. لكنها تغفل شيئاً مهماً: الروتين اليومي للعناية بالشعر هو الأساس الحقيقي لصحة شعرك.

كم مرة اشتكيت من تساقط مفاجئ؟ من تقصف لا ينتهي؟ من ملمس جاف باهت مع أنك تضعين "أفضل" الزيوت أو الكريمات؟!

الإجابة الصادمة: قد تكونين أنت من تؤذين شعرك من دون أن تدري.

نعم، قد تكون المشكلة لا في نوع الشامبو، ولا في نوع شعرك أساساً، بل في العادات اليومية التي تمارسينها بحسن نية، لكنها تتسلل بخبث إلى بصيلاتك، فتضعفها، ترهقها، بل تقتلها على المدى الطويل.

لذا؛ اليوم أكتب لك بصوت كل شعرة صرخت من الإهمال، من الحرارة المفرطة، من ربطات الشعر القاسية، من البلسم الذي وُضع في المكان الخطأ.

هذا المقال هو بمنزلة مرآة صادقة تظهر لك ما لا تلاحظينه في الروتين، وتفتح عينيك على أخطاء شائعة في روتين العناية بالشعر ربما كانت السبب في شعرك الضعيف، المتقصف، أو المتساقط . جاهزة لاكتشافها؟ لنبدأ خطوة بخطوة.

الخطأ الأول: غسل الشعر بشكل مفرط أو نادر جداً

كثير من النساء يعتقدن أن غسل الشعر يومياً هو مفتاح النظافة والانتعاش، وأخريات يفضلن الغسل مرة كل أسبوع حتى لا "يفقد الشعر زيوته الطبيعية".

لكن الحقيقة؟ الإفراط أو التفريط كلاهما مضران.

غسل الشعر يومياً يجرده من الزيوت الطبيعية التي تحميه وتمنحه الترطيب.

ترك الشعر من دون غسل لأيام طويلة قد يؤدي إلى تراكم الزهم، الأوساخ، والجلد الميت؛ ما يضعف بصيلات الشعر ويؤدي إلى انسداد المسام.

الحل: التوازن. اغسلي شعرك 2-3 مرات أسبوعياً بحسب نوعه، مع استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات إن كان شعرك جافاً أو تالفاً.

الخطأ الثاني: استخدام الماء الساخن جداً لغسل الشعر

قد تشعرين أن الماء الساخن يشعرك بالاسترخاء، خاصة في الشتاء، لكن الحقيقة أنه يجرد الشعر من الزيوت الطبيعية ويفتح المسام أكثر من اللازم؛ ما يضعف فروة الرأس.

الحل: استخدمي الماء الفاتر لغسل الشعر، واغسليه بالماء البارد في النهاية لغلق المسام ومنح اللمعان.

الخطأ الثالث: فرك الشعر بقوة عند تجفيفه

من أكثر الأخطاء شيوعاً: فرك الشعر بقوة بالمنشفة بعد الاستحمام؛ ما يؤدي إلى تكسر الشعر وتقصفه.

الحل: جففي شعرك برفق عن طريق الضغط اللطيف بمنشفة مايكروفايبر أو قميص قطني ناعم.

الخطأ الرابع: وضع البلسم على فروة الرأس

وضع البلسم فقط على منتصف الشعر حتى الأطراف

البلسم مصمم خصيصاً لتغذية أطراف الشعر، وليس الجذور. وضعه على فروة الرأس يسبب انسداد المسام، وظهور القشرة، وتساقط الشعر.

الحل: ضعي البلسم فقط على منتصف الشعر حتى الأطراف، واتركيه لبضع دقائق قبل الشطف.

الخطأ الخامس: تمشيط الشعر وهو مبلل

الشعر يكون في أضعف حالاته وهو مبلل، وتمشيطه حينها يعرضه للتكسر السريع.

الحل: استخدمي مشطاً واسع الأسنان، وابدئي بتمشيط الأطراف بلطف ثم صعوداً نحو الجذور. ويُفضَّل الانتظار حتى يكون الشعر رطباً وليس مبللاً تماماً.

الخطأ السادس: استخدام الحرارة من دون حماية

استخدام سيرم للشعر قبل استخدام أي أداة حرارية

استخدام المجفف، المكواة أو اللفافات الحرارية من دون واقي حرارة يسبب ضرراً بالغاً لبنية الشعرة.

الحل: لا تتجاهلي واقي الحرارة، سواء كان "سيروم" أو بخاخاً، قبل استخدام أي أداة حرارية.

الخطأ السابع: الإفراط في استخدام الزيوت

زيت الشعر مفيد، نعم، لكنه ليس كريماً يُوضع يومياً. الإفراط في استخدامه يخنق الفروة ويجذب الغبار، وقد يسبب انسداد المسام.

الحل: استخدمي الزيوت مرة إلى مرتين أسبوعياً كحمام زيت قبل الغسل، وليس كمنتج يومي.

الخطأ الثامن: ربط الشعر بقوة

استخدام ربطات شعر ناعمة و غير مشدودة

سواء كان كعكة، ذيل حصان، أو ضفيرة مشدودة. الربط القاسي المستمر يؤدي إلى تساقط الشعر من الجذور وظهور فراغات مع الوقت.

الحل: استخدمي ربطات ناعمة، وامنحي شعرك استراحات من التسريحات المشدودة.

الخطأ التاسع: النوم بشعر مبلل

النوم بشعر مبلل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والعفن داخل الوسادة، ويجعل الشعر هشاً ومعرضاً للتكسر.

الحل: جففي شعرك جيداً قبل النوم، ويُفضَّل رفعه في كعكة فضفاضة أو جديلة ناعمة.

الخطأ العاشر: تجاهل قص الأطراف بانتظام

قص أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع

عدم قص أطراف الشعر المتقصفة يعني أنها ستصعد إلى أعلى الشعرة؛ ما يؤدي إلى ضعف عام في الشعر وعدم نموه بشكل صحي.

الحل: قصي أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع، حتى لو كان الهدف تطويله.