المكياج المناسب لطالبات الجامعة.. كيف تحافظين على إشراقتك طوال اليوم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - دخولك إلى الجامعة لا يعني فقط مرحلة جديدة من حياتك الأكاديمية، بل هو أيضاً بداية لاكتشاف ذاتك وصياغة شخصيتك المستقلة. في هذه الفترة، تصبحين أكثر حرصاً على صورتك أمام الآخرين، سواء أمام زميلاتك أو أساتذتك أو حتى في اللقاءات الاجتماعية الصغيرة التي تدور في الحرم الجامعي. ومن الطبيعي أن تبحثي عن إطلالة تجمع بين البساطة والنعومة من جهة، وبين الأناقة والثقة بالنفس من جهة أخرى.

المكياج في سنوات الجامعة ليس ترفاً ولا مبالغة، بل هو لمسة خفيفة تضفي عليك إشراقة وتخفي علامات التعب أو السهر، وتجعلك مستعدة ليوم طويل مليء بالمحاضرات والنشاطات. التحدي هنا يكمن في أن يكون مكياجك خفيفاً، عملياً، سريع التطبيق، وفي الوقت ذاته ثابتاً يدوم لساعات من دون الحاجة لتعديله باستمرار. فأنت لا ترغبين في أن يذوب مكياجك مع حرارة اليوم أو أن تفقدي بريقك بعد أول محاضرتين. لذلك، سأرافقك خطوة بخطوة لتتعلمي كيف تضعين مكياجاً مناسباً للجامعة يواكب نمط حياتك ويعكس جمالك الطبيعي.

خطوات مكياج يومي مناسب لطالبات الجامعة يدوم طويلاً

إليك خطوات بسيطة لمكياجك اليومي بالجامعة والذي يدوم معك فترات طويلة:

تحضير البشرة – الأساس السليم

ابدئي يومك دائماً ببشرة نظيفة، اغسلي وجهك بغسول يناسب نوع بشرتك للتخلص من أي شوائب أو زيوت زائدة.

ضعي كريماً مرطباً خفيفاً، فهذا لا يحافظ فقط على ترطيب البشرة بل يساعد أيضاً على امتصاص المكياج بشكل أفضل.

واقي الشمس هو خط الدفاع الأول، ولا يمكن الاستغناء عنه في أجواء الجامعة، فهو يحمي بشرتك من الأشعة الضارة ويمنحها حماية تدوم حتى ساعات المساء.

توحيد لون البشرة

استخدام الكونسيلر فقط لتغطية الهالات السوداء

اختاري كريم أساس خفيف التركيبة أو BB كريم بترطيب عالٍ، لأنه يمنحك إطلالة طبيعية بعيدة عن التكلف.

وزّعيه باستخدام إسفنجة مبللة قليلاً أو بأطراف أصابعك لنتيجة سلسة.

استخدمي الكونسيلر فقط لتغطية الهالات السوداء أو أي عيوب بسيطة، وتجنبي تغطية ملامحك كلها حتى يبقى وجهك طبيعياً.

التثبيت الذكي

مرري بودرة مضغوطة أو سائبة بخفة على مناطق الجبهة والأنف والذقن للتحكم في اللمعان.

هذه الخطوة تضمن لك مكياجاً ثابتاً، خصوصاً مع الحركة والتنقل طوال اليوم.

العينان – سر الجاذبية

ظلال عيون طبيعي بيج أو وردي

يكفيك وضع طبقة واحدة أو اثنتين من الماسكرا المقاومة للماء للحصول على رموش طويلة وكثيفة من دون مبالغة.

اختاري ظلال عيون بلون طبيعي مثل البيج، الوردي الفاتح أو البني الترابي لإضفاء لمسة من النعومة.

إذا كنتِ من محبات تحديد العين، استبدلي الآيلاينر السائل الثقيل بقلم كحل بني أو رمادي ناعم يحدد العين بخط رقيق عند خط الرموش فقط.

الخدود – لمسة من الحيوية

البلاشر الكريمي بدرجات الوردي أو الخوخي هو صديقك المثالي في الجامعة، لأنه يمنح خدودك مظهراً متورداً طبيعياً.

يمكنك أيضاً دمجه بسهولة بالأصابع للحصول على لمسة سريعة وناعمة.

الشفاه – البساطة الأنيقة

أحمر شفاه نيود أو وردي أو خوخي يناسب الجامعة

ابدئي بترطيب شفتيك باستخدام مرطب غني.

اختاري بعدها أحمر شفاه نيود، وردي فاتح أو خوخي، فهذه الدرجات تمنحك مظهراً هادئاً يناسب أجواء الجامعة.

إذا كنت لا تحبين أحمر الشفاه، اكتفي بمرطب ملون يعطيك إشراقة بسيطة.

اللمسة الأخيرة – سر الثبات

رشّي سبراي تثبيت المكياج كخطوة أخيرة، فهو يحافظ على مظهرك مشرقاً لساعات طويلة من دون الحاجة للتعديل.

