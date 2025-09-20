Amber Silk من دايسون بيوتي عندما تلتقي التكنولوجيا بالفخامة في موسم الأعياد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - مع اقتراب موسم الأعياد والاحتفالات الكبرى في المنطقة، ووصولًا إلى احتفالات نهاية العام، تقدم Dyson Beauty إصدارًا محدودًا يُجسد روح هذا الموسم الساحر Amber Silk.

إصدارٌ يحمل بصمة دايسون الإبداعية، ويجمع بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال العناية بالشعر، وتصميم فني يعكس الدفء، والأناقة، والبريق الخاص بهذه المناسبات السعيدة.

Amber Silk من دايسون بيوتي

فلسفة التصميم تكنولوجيا مُغلّفة بالحواس

جاء تصميم مجموعة Amber Silk كثمرة تعاون بين مصممي دايسون ومهندسي قسم الألوان والخامات والتشطيبات (CMF). كانت الرؤية بسيطة لكنها عميقة: كيف يمكن للّون، والملمس، والانعكاس أن يُعبّروا عن الإحساس بالموسم؟

ثلاثية ألوان تنبض بالدفء والجمال

العنابي : يُجسّد غنى أمسيات الشتاء وتغيّر المواسم في لوحة خريفية أنيقة.

النحاسي الدافئ: يعكس وهج الجمر وضوء الشموع الهادئ.

الذهبي الوردي الفاتح: مرآة للفرح، ولحظات المشاركة العائلية في أجواء الأعياد.

هذه الألوان لم تُختر عشوائيًا، بل بعد عشرات التجارب اللونية التي تم اختبارها تحت ظروف إضاءة مختلفة، من وهج الصباح البارد إلى بريق الليالي الاحتفالية. والنتيجة؟ لوحة فنية موسمية تُشبه لحظة فتح هدية فاخرة وسط دفء اللقاءات العائلية.

مجموعة Amber Silk أكثر من مجرد أدوات... إنها تجربة حسية كاملة

Dyson Supersonic Nural™

أذكى مجفف شعر من دايسون حتى الآن، يأتي مزوّدًا بتقنية Nural™ التي تقيس المسافة بين المجفف وفروة الرأس، لتعديل درجة الحرارة في الوقت الفعلي، ما يحمي فروة الرأس من التلف ويزيد لمعان الشعر الطبيعي.

مميزاته:

التحكم الذكي بالحرارة.

خاصية تعلّم إعدادات كل ملحق.

تصميم انسيابي أنيق بألوان Amber Silk.

السعر: 1,899 درهم إماراتي / 1,899 ريال سعودي

متوفر في متاجر دايسون وعلى المواقع الإلكترونية Dyson.ae / Dyson.sa

Dyson Airwrap i.d.™

الجيل الجديد من الجهاز الأيقوني لتصفيف الشعر، يتميز الآن بتقنية Bluetooth® التي تسمح لك بإنشاء ملف شخصي لتصفيف شعرك بناءً على نوعه واحتياجاته.

الملحقات الجديدة المرفقة:

أسطوانة مخروطية لتجاعيد ضيقة ومحددة.

اداة مخصصة لتجاعيد الشعر الكيرلي (Curly+Coily).

مركز هواء للشعر الأملس (يُباع بشكل منفصل).

السعر: 2,299 درهم إماراتي / 2,299 ريال سعودي

Dyson Airstrait™

أول جهاز من دايسون يجمع بين التجفيف والفرد باستخدام الهواء فقط، بدون حرارة مباشرة أو ضغط ميكانيكي. يُجفف ويُملّس الشعر من البلل، ليمنحك مظهرًا طبيعيًا ناعمًا دون الإضرار بالبنية الداخلية للشعرة.

السعر: 1,999 درهم إماراتي / 1,999 ريال سعودي

تصميم احتفالي يُحوّل العناية بالشعر إلى تجربة مميزة

كل جهاز في إصدار Amber Silk يأتي داخل علبة مبطّنة فاخرة بلون مطابق، ما يجعل التجربة من لحظة فتح العلبة وحتى الاستخدام مليئة بالإثارة والرقي.

ولإضفاء لمسة شخصية، يمكن حفر الأحرف الأولى للاسم على العلبة مجانًا في متاجر دايسون، لتُصبح الهدية قطعة فنية فريدة تُعبّر عن شخصك أو عن من تحب.

تجربة متكاملة مع مستحضرات دايسون المُصمّمة لتكمل أداء الأجهزة

ما يجعل هذا الإصدار مميزًا ليس فقط الأجهزة بحد ذاتها، بل تكاملها مع مستحضرات شعر عالية الأداء من دايسون:

مستحضرات دايسون المُصمّمة لتكمل أداء الأجهزة

Dyson Omega™

تركيبة مغذية تحتوي على زيت دوار الشمس من مزارع دايسون، تمنح الشعر قوة ولمعانًا فوريًا.

Dyson Chitosan™

مجموعة تصفيف تحتوي على مركب طبيعي مستخلص من فطر المحار، تُثبت التسريحات دون إثقال الشعر أو ترك أثر لزج.

عند استخدام هذه المستحضرات مع الأجهزة الجديدة، ستحصلين على مزيج مثالي من العناية والتصفيف، يدوم طويلًا ويعكس صحّة شعرك من الداخل إلى الخارج.

في موسم الهدايا قدمي لنفسكِ أو لمن تحبين لحظة ترف لا تُنسى

إصدار Amber Silk ليس مجرد تغيير لون أو تجديد شكلي. بل هو فلسفة جديدة تعبّر عن حب الذات، والاهتمام بالمظهر، وتقدير اللحظات الصغيرة التي نصنع فيها ذكريات لا تُنسى.

مع كل استخدام، تتحوّل لحظة تصفيف شعرك إلى طقسٍ من الترف الشخصي، يحتفل بكِ وبجمالك الداخلي والخارجي.

سواء كنت تبحثين عن هدية أنيقة لشخص عزيز، أو ترغبين في تدليل نفسك خلال موسم الأعياد، فإن مجموعة Amber Silk من Dyson Beauty تمنحك ما هو أكثر من العناية بالشعر إنها هدية مفعمة بالفخامة، والذكاء، والجمال، تُقدَّم على طبقٍ من الفن والتقنية.

يمكنكم الحصول على منتجات دايسون من هنا