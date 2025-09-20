أفضل مستحضرات البرونزر بدرجات ترابية تليق بأجواء الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - مع اقتراب الخريف وتبدل ألوان الطبيعة نحو الدرجات الدافئة والغامضة، يصبح المكياج الترابي خياراً مثالياً لمواكبة أجواء هذا الفصل. ومن بين أبرز عناصر المكياج التي تمنح الدفء والإشراقة للبشرة هو البرونزر بدرجاته الترابية؛ فهو لا يمنح فقط لمسة شمسية طبيعية، بل يساعد أيضاً في تحديد ملامح الوجه وتعزيز الإشراق بطريقة ناعمة ومتناغمة مع ألوان الخريف. في التالي، سنستعرض لك مجموعة من أفضل أنواع البرونزر المناسبة لفصل الخريف، التي تتنوع بين التركيبات البودرة والكريمية؛ لتلائم جميع أنواع البشرة وتفضيلات الاستخدام.

برونزر Bronzing Powder من كلارنس Clarins

برونزر Bronzing Powder من كلارنس Clarins



يأتي هذا البرونزر من كلارنس Clarins في عبوة فاخرة بإصدار محدود، وهو مثالي للحصول على لون ذهبي طبيعي وموحد يمنح البشرة إشراقة صحية ومتوهجة. ما يميزه حقاً هو قدرته على إضفاء دفء ناعم على البشرة كما لو أنكِ عدتِ من عطلة صيفية، حتى في أيام الخريف الباردة. تركيبته الحريرية والرقيقة تسمح للبشرة بالتنفس، وتذوب بسلاسة من دون أن تثقل الوجه؛ ما يمنحك لمسة نهائية طبيعية للغاية. يحتوي على زيت جوز الهند العضوي الذي يرطب البشرة، إلى جانب مركب الحماية من التلوث الخاص بكلارنس الذي يساعد على الوقاية من التأثيرات الضارة للبيئة. كل هذا مصحوب بعطر صيفي آسر، يجعل من استخدامه تجربة ممتعة بحد ذاتها، وكأنه وعد بصيف ذهبي لا ينتهي.

إليك أيضاً أفضل برونزر لمكياج شهر رمضان 2025.. إطلالة متوهجة بشكل طبيعي

برونزر Chocolate Soleil Melting Bronzing & Sculpting Stick من تو فيسد Too Faced

برونزر Chocolate Soleil Melting Bronzing & Sculpting Stick من تو فيسد Too Faced



يقدم هذا البرونزر من تو فيسد Too Faced تجربة فاخرة ومختلفة بفضل تركيبته الكريمية التي تذوب على البشرة مثل الزبدة؛ ما يجعله مثالياً لنحت الوجه أو لإضافة دفء طبيعي بخطوة واحدة. يتميز بخفة وزنه وتماهيه مع البشرة؛ فيمنحك لمسة نهائية ساتانية طبيعية من دون أن يثقل المظهر. التركيبة متعددة الاستخدامات تتيح لكِ استخدامه للبرونز أو الكونتور بسهولة، كما أنه قابل للبناء والدمج بسلاسة؛ ما يجعله مناسباً للمبتدئات والخبيرات على حدٍّ سواء. يُشعرك ببرودة منعشة عند التطبيق، ولا يسحب الجلد أو يفسد المكياج تحته، بل ينساب برقة ليمنحك لوناً فورياً بتمريرة واحدة. وما يزيده تميزاً هو رائحته الشهية التي تجمع بين الشوكولاتة والبرتقال؛ لتجعل تجربة المكياج أكثر متعة وحسية.

برونزر Travel Size Sculpt Tape™ Contour من تارت Tarte

برونزر Travel Size Sculpt Tape™ Contour من تارت Tarte



برونزر تارت Tarte الشهير Sculpt Tape™ هو بمنزلة شد وجه فوري داخل أنبوب صغير. صُمم خصيصاً لمنحك نتائج دقيقة واحترافية من دون تعقيد، حيث يوفر تحديداً فورياً للوجه ويبرز عظام الخد بطريقة طبيعية وجذابة. يتم تطبيقه بسهولة بفضل رأسه الإسفنجي المزود بوسادة لتوزيع المنتج بدقة من دون فوضى. يمكن استخدامه في أماكن مختلفة مثل تجاويف الخدين، أطراف الجبهة، خط الفك، وجوانب الأنف، وهو ما يمنحك تأثير نحت واضح ومتقن. تركيبته النباتية الخالية من القسوة تجعله خياراً صديقاً للبيئة وللبشرة الحساسة. وبعد كل استخدام، لا تنسي قفل الأنبوب للحفاظ على جودة المنتج.

برونزر Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer من فنتي بيوتي Fenty Beauty

برونزر Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer من فنتي بيوتي Fenty Beauty

إذا كنت تبحثين عن برونزر بودرة يمنحك توهج ما بعد العطلة الصيفية طوال السنة؛ فإن Sun Stalk'r من فنتي بيوتي Fenty Beauty هو الخيار المثالي. ابتكرته ريهانا ليكون سهل الاستخدام ومناسباً لجميع درجات البشرة، مع 8 درجات متعددة تلائم كل لون وتبرز دفء البشرة بلمسة طبيعية. يتميز بتركيبة كريمية ناعمة تنساب على البشرة وتندمج بسهولة من دون أن تبدو مبالغاً فيها؛ ما يتيح بناء اللون تدريجياً حسب الرغبة. يبقى ثابتاً طوال اليوم دون أن يزول أو يترك آثاراً، ويوفر لمسة نهائية ناعمة ومطفية تشبه ملمس الجلد الطبيعي. كما أنه غني بمستخلصات فواكه مثل المانجو والبابايا التي تغذي البشرة وتمنحها إشراقة صحية. يمكن استخدامه لتدفئة الوجه بالكامل أو للنحت الدقيق، مع فرش المكياج المصممة خصيصاً لذلك من فنتي.

قد يفيدك أيضاً الاطلاع على: نصائح لاختيار وتطبيق البرونزر Bronzer The Ultimate Guide

برونزر Terracotta Sun Powder من غيرلان Guerlain

برونزر Terracotta Sun Powder من غيرلان Guerlain

يُعتبر هذا البرونزر من غيرلان Guerlain من أشهر وأفخم الخيارات الكلاسيكية لمحبات الإشراقة الطبيعية. يمنح البشرة تأثيراً دافئاً ومشرقاً كأنك قضيت يوماً تحت الشمس، مع تغطية متوسطة تدمج بسلاسة مع لون البشرة الأصلي. تركيبته ناعمة وسهلة التوزيع، ولا تترك أي خطوط واضحة؛ ما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي في الخريف. يمكن وضعه على كامل الوجه أو على مناطق معينة لإبراز ملامح الوجه بشكل أنيق وطبيعي. برائحته الخفيفة الفاخرة ولمسته المخملية، يُعَدُّ خياراً راقياً لمن تبحث عن برونزر بلمسة خريفية دافئة ومتوهجة.