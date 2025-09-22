النجمات يتألقن في حفل الموريكس دور 2025.. مكياج فخم وتسريحات شعر لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - تحوّلت السجادة الحمراء لحفل الموريكس دور في دورته الجديدة التي أقيمت مساء الأحد 21 سبتمبر 2025، إلى منصّة للأناقة والإبداع، لتنافس النجمات بإطلالات جمالية آسرة تجمع بين الفخامة والابتكار. تميّزت إطلالات المكياج بتنوعها اللافت، فاختارت بعض النجمات المكياج السموكي الداكن لإبراز سحر العيون، فيما فضّلت أخريات المكياج النيود الطبيعي الذي يعكس إشراقة البشرة بلمسة عصرية. برز أيضاً استخدام أحمر الشفاه القوي بدرجات الأحمر والبرغندي، ليضفي لمسة كلاسيكية تناسب فخامة المناسبة. أما محبات الجرأة فقد لجأن إلى الألوان الميتاليك والظلال الغليتر لتسليط الضوء على العيون بطريقة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الجمال.

من جهة تسريحات الشعر، حضرت التسريحات المنسدلة اللامعة لتمنح النجمات جاذبية طبيعية، إلى جانب الكعكات الأنيقة والرفعات العالية التي عكست فخامة لائقة بحدث استثنائي. كما لفتت الأنظار تسريحات الشعر المموّجة التي برزت بقوة هذا الموسم، ما أضفى لمسات عصرية على الإطلالات الكلاسيكية.

في الآتي، "الخليج 365"تستعرض لك أبرز إطلالات النجمات الجمالية على السجادة الحمراء في حفل الموريكس دور بدورته الجديدة لعام 2025. أي إطلالة أعجبتك أكثر؟! شاركينا رأيك.

هيلدا خليفة بمكياج سموكي جذاب وتسريحة ذيل الحصان

https://www.instagram.com/p/DO4IeK7iIeR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4IeK7iIeR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4IeK7iIeR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تثبت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة في كل ظهور لها، أنها أيقونة للأناقة والرقي. وفي حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025. خطفت الأظار بإطلالتها اللافتة، حيث تألقت بفستان طويل باللون الأخضر الفاقع بتصميم مفتوح عن الصدر، ونسقت معه مكياجاً متوازناً جمع بين النعومة والجرأة، حيث برزت العيون بظلال دافئة متدرّجة مع لمسة سموكي خفيفة، عزّزتها رموش طويلة كثيفة أضافت جاذبية خاصة إلى النظرة. أما البشرة فجاءت مضيئة بتقنية الـ غلوي سكين، مع لمسة برونزية منحتها دفئاً طبيعياً، فيما اختارت شفاه نيود لامعة توازن الإطلالة وتبرز ملامحها بأسلوب أنيق. أما تسريحة الشعر فجاءت مشدودة إلى الخلف بأسلوب ذيل الحصان، ما منحها مظهراً راقياً يليق بمكانة الحفل.

أمينة خليل بمكياج ناعم وتسريحة مموجة

https://www.instagram.com/p/DO4Dh2LjGbU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4Dh2LjGbU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4Dh2LjGbU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تألّقت النجمة أمينة خليل بإطلالة جمالية راقية خطفت الأضواء على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025، حيث أطلت بفستان طويل فضي مرصع بحبيبات براقة، واختارت مكياجاً ناعماً ارتكز على توحيد لون البشرة بأسلوب مشرق يمنحها توهّجاً طبيعياً. برزت العيون بظلال ترابية خفيفة مع تحديد رفيع بالأيلاينر عزّز من سحر النظرات من دون مبالغة، فيما جاءت مكثفة بالماسكرا. أما الشفاه فزيّنتها بدرجة نيود لامعة انسجمت مع بريق فستانها الفضي. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة بأسلوب هوليوودي كلاسيكي، مع الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها.

ماغي بو غصن بمكياج برونزي غليتر وتسريحة ويفي رفيع منسدلة

https://www.instagram.com/p/DO3v3_dDPOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3v3_dDPOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3v3_dDPOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في إطلالة آسرة، خطفت النجمة ماغي بو غصن الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025، حيث أطلت بفستان طويل براق باللون الأحمر الميتاليك المزيّن بتطريزات لامعة بتصميم عصري أنيق أبرز قوامها وأضاف إلى إطلالتها لمسة درامية فخمة عكست أنوثتها ورقيّها. ونسقت مع إطلالتها مكياجاً درامياً يبرز جمال عينيها، حيث تألقت بظلال برونزية دافئة متدرجة مع لمسة غليتر تمنح العيون إشراقة مضاعفة تحت أضواء الكاميرات. الرموش الكثيفة عززت جاذبية النظرة، فيما جاءت البشرة بلمسة متوهجة تعتمد تقنية الهايلايتر على عظام الخدين والأنف. أما الشفاه فاختارت لها لون النيود المات الذي منح إطلالتها توازناً مثالياً بين البريق والقوة. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي رفيع انسدلت خصلاته على أحد الكتفين بأسلوب حيوي، لتمنحها إطلالة شبابية راقية تواكب صيحات 2025.

سارة أبي كنعان بمكياج غلوي سكين وتسريحة ويفي طبيعي

https://www.instagram.com/p/DO3tZCHjDGp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3tZCHjDGp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3tZCHjDGp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تألقت النجمة سارة أبي كنعان بإطلالة جمالية متكاملة خطفت الأضواء في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025. فقد أطلت بفستان أبيض راقٍ مزيّن بتفاصيل لامعة على الأكتاف، عكس البساطة الملكية ومنحها حضوراً لافتا، واعتمدت مكياجاً ناعماً ارتكز على إبراز إشراقة البشرة الطبيعية بلمسة من الغلوي سكين، فيما جاءت العيون محددة بظلال دافئة مع لمسة من الغليتر الخفيف الذي أضفى عمقاً وجاذبية لنظرتها. أما أحمر الشفاه اختارته نيود لامع، وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي طبيعي انسدل بخفة على كتفيها، ليضفي لمسة كلاسيكية أنثوية تبرز نعومة ملامحها وتتماشى مع أجواء المناسبة الفاخرة.

آمال ماهر بمكياج سموكي ناعم وتسريحة البيتش ويفي

View this post on Instagram A post shared by Dani Kamel (@danikamelmakeup)

من جهتها، تألقت النجمة آمال ماهر على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025 بإطلالة جمالية راقية جسّدت الأنوثة الكلاسيكية الممزوجة بلمسات عصرية.، حيث أطلت بفستان فخم مطرّز بالكريستالات اللامعة بتصميم أنيق مكشوف الكتفين، عكس فخامة الحفل. واعتمدت معه مكياجاً سموكياً ناعماً ارتكز على تدرجات الظلال الترابية، مع الكحل الأسود، ما عزّز عمق النظرة بأسلوب أنيق بعيد عن المبالغة، فيما جاءت البشرة موحدة، وأنهت مكياجها بأحمر شفاه باللون نيود مطفأ، ما عزز جمال الملامح بأسلوب متوازن. وزينت شعرها الأسود الطويل، بتسريحة شعر ويفي طبيعي انساب بخفة على الأكتاف، ليمنحها مظهراً بسيطاً وراقياً يعكس جمالها الطبيعي.

ندى كوسا بمكياج سموكي بلمسات لامعة وتسريحة الكعكة المنخفضة

View this post on Instagram A post shared by Paul Chahoud (@paulchahoud)

بدورها، تألقت النجمة ندى كوسا في حفل موريكس دور 2025، بفستان أبيض فاخر مزيّن بسلاسل ذهبية مرصّعة بالكريستالات، واختارت مكياجاً سموكياً مشرقاً ارتكز على الظلال البنية الذهبية الممزوجة بلمسات لامعة تعكس الضوء وتضيء العيون بأسلوب درامي أنيق. رُسمت العين بالكحل الأسود بدقة لتعزيز عمق النظرة، فيما جاءت البشرة متوهجة بلمسة من الهايلايتر على الخدين وعظمة الأنف، واكتملت الإطلالة بلون شفاه نيود متلألئ منحها مظهراً عصرياً متوازناً. واعتمدت تسريحة شعر مشدودة بأسلوب الكعكة المنخفضة التي تبرز جمال الملامح وتمنح حضوراً راقياً بعيداً عن المبالغة.

ريتا حايك بمكياج عيون قوي وتسريحة مبللة

https://www.instagram.com/p/DO3spwTjJkA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3spwTjJkA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3spwTjJkA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أما النجمة ريتا حايك، فقد تألقت على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025 بإطلالة استثنائية جريئة، حيث أطلت بفستان جريء بتصميم هندسي معاصر كشف عن قوامها بأسلوب فني استعراضي، جاء بأقمشة شفافة وتفاصيل لامعة عكست قوة شخصية الحفل وفخامته. ونسقت معه مكياجاً قوياً ركّز على العيون، حيث تزيّنت بظلال داكنة ممزوجة بتدرجات الأسود والرمادي منحتها نظرة حادة آسرة إلى جانب الكحل الأسود، ما عزّز قوة المكياج، فيما جاءت الرموش مكثفة بضربات من الماسكرا. أما البشرة فظهرت بلمسة مطفأة مع تحديد بارز لعظام الخدود، لتكتمل الإطلالة بأحمر شفاه داكن يعكس جرأة متقنة. وأكلمت إطلالتها بتسريحة الشعر المبللة التي انسدلت للخلف بأسلوب أنيق مع رفع خصلات أمامية، مانحة وجهها جاذبية استثنائية تتماشى مع الطابع الدرامي لإطلالتها.