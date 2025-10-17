مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته الثامنة بصيحات جمالية لافتة للنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - في أجواء ساحرة تتلألأ فيها الأضواء على السجادة الحمراء، شهدت الجونة افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، أحد أبرز المهرجانات الفنية في المنطقة العربية. توافدت نخبة من نجوم السينما وصناعها ليشهدوا انطلاقة استثنائية تجمع بين الفن والإبداع والرسائل الإنسانية العميقة. وكما عودنا المهرجان في كل عام، لم يكن الحدث مجرد احتفالية عابرة، بل مناسبة راقية تعبر عن مكانة السينما كقوة ناعمة قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وإحداث التغيير.

وقد أُقيم حفل الافتتاح وسط اهتمام إعلامي واسع، حيث أضفت الإطلالات المبهرة للنجمات على السجادة الحمراء طابعاً فخماً يعكس روح المهرجان وهويته الراقية. وتألقت النجمات بأجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر الأنيقة والراقية، لتبرز المكانة المرموقة لهذا الحدث السينمائي الذي أصبح محطة سنوية ينتظرها عشاق الفن السابع بشغف كبير. إنها لحظة تفيض بالجمال والرسائل الراقية، لحظة تعلن انطلاق أسبوع من السحر السينمائي، حيث يلتقي الفن بالحلم، والإبداع بالتأثير.

ياسمينا العبد بمكياج وردي ناعم

ياسمين العبد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



تألقت ياسمينا العبد بإطلالة أنثوية ناعمة جمعت بين البساطة والفخامة، حيث اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الظهر مع فرق وسطي أنيق ولمسة خلف الأذن لإبراز ملامح وجهها. مكياجها الزهري الهادئ أضفى إشراقة رقيقة على مظهرها، بينما منحها الكحل الأسود تحديداً ساحراً للعينين. واكتمل اللوك بظلال زهرية فاتحة وأحمر شفاه زهري لامع أضاف لمسة أنوثة راقية.

مي الغيطي بمكياج نيود وتسريحة الشعر المنسدل

مي الغيطي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي

ظهرت مي الغيطي بإطلالة راقية تفيض بالبساطة العصرية، حيث اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الظهر مع فرق جانبي أنيق ولمسة شعر مثبتة خلف الأذن تبرز جمال ملامحها. أما المكياج فجاء بتدرجات النيود الهادئة مع كحل أسود يحدد العينين برقة ورموش بارزة تضيف عمقا لنظرتها. وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه نيود لامع منحها لمسة أنوثة ناعمة ومتألقة.

درة زروق بمكياج فضي وتسريحة نصف رفعة

درة زروق في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



تألقت درة زروق بتسريحة النصف رفعة مع فرق وسطي، فيما انسدل باقي شعرها الطويل بنعومة على الأكتاف والظهر في إطلالة تجمع بين الكلاسيكية والرقة. برزت عيناها بمكساج فضي مع رسمة أيلاينر ناعمة مع تحديد العيون بالكحل الاسود وماسكرا كثيفة أضفت عمقا وجاذبية لنظرتها. أما اللمسات الجمالية، فجاءت ببلاشر زهري ناعم وأحمر شفاه زهري داكن منح ملامحها دفئا وأنوثة آسرة.

هنا شيحة بتسريحة الكعكة وأحمر الشفاه البارز

هنا شيحةفي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي

تألقت هنا شيحة بتسريحة الكعكة المنخفضة مع فرق وسطي أنيق يبرز توازن ملامح وجهها بأسلوب راق وبسيط. الكحل الأسود أحاط عينيها بلمسة درامية جذابة منحت نظرتها قوة وسحراً. واكتملت الإطلالة بأحمر شفاه أحمر كلاسيكي داكن أضاف جرأة وأناقة لافتة تعكس حضورها المميز على السجادة الحمراء.

ميس حمدان بجرأة متجددة بقصة شعر قصير عصرية

ميس حمدان في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



فاجأت ميس حمدان الحضور بإطلالة جريئة بعد اعتمادها قصة البيكسي القصيرة لأول مرة، بعد سنوات طويلة من احتفاظها بشعرها الطويل. هذه اللمسة العصرية منحتها مظهرا شبابيا لافتا يبرز ملامح وجهها بوضوح. ونسقت تسريحتها مع مكياج راق بظلال عيون رمادية فاتحة، وكحل وماسكرا يبرزان سحر عينيها، فيما اختارت أحمر شفاه بني لامع أكمل إطلالتها بلمسة أنيقة جريئة.

مي سليم بمكياج وردي غليتر مع ايلاينر مسحوب

مي سليم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي

أطلت مي سليم بتسريحة شعر منسدلة على الظهر مع فرق جانبي وغرة بومبيه جانبية منحت مظهرها لمسة كلاسيكية أنيقة. أما مكياج العيون فجاء بظلال زهرية فاتحة مع لمسة غليتر من الزاوية الداخلية للعين، إلى جانب سحبة آيلاينر سوداء أبرزت جمال عينيها. واكتملت الإطلالة بأحمر شفاه زهري فاتح لامع أضفى إشراقة أنثوية ناعمة على ملامحها.

بسمة بمكياج سموكي وتسريحة الكعكة العالية

بسمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي

تألقت بسمة بتسريحة الكعكة العالية مع فرق خفيف من المنتصف، في لوك أنيق يبرز ملامح وجهها بتوازن وجاذبية. اختارت مكياج عيون سموكي ناعماً مع سحبة بسيطة وماسكارا واضحة منحت نظرتها عمقاً وسحراً. أما أحمر الشفاه البني الفاتح اللامع، فأضفى لمسة هادئة أكملت إطلالتها بأسلوب راقٍ وأنثوي.

بشرى بمكياج سموكي وخصل جانبية أنثوية

بشرى في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



أطلت بشرى بتسريحة الكعكة العالية مع خصل جانبية منسدلة على الوجه وغرة أنيقة على الجبهة، ما منحها مظهراً ناعماً وجذاباً. أما مكياج العيون فجاء سموكياً بالكحل الأسود العريض على الجفن العلوي والرموش الطويلة البارزة أضفت سحراً على نظرتها. واكتملت الإطلالة بأحمر شفاه نيود وردي ناعم أضفى لمسة أنثوية لافتة.

جومانة مراد بشينيون أنيق بلمسة كلاسيكية

جومانة مراد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



تألقت جومانة مراد بتسريحة الشينيون المنخفض مع فرق جانبي وخصلات جانبية منسدلة برقة على الوجه، ما منحها إطلالة راقية تفيض بالأنوثة. اعتمدت مكياج عيون بالكحل الأسود الذي أبرز جمال نظرتها، فيما اختارت أحمر شفاه بني لامع أضفى لمسة ناعمة وأنيقة على ملامحها.

بلقس بجرأة الكاريه القصير ومكياج نيود ناعم

بلقيس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



تألقت بلقيس بتسريحة الكاريه القصير الناعم مع فرق جانبي، حيث لف الشعر خلف الأذن لإبراز ملامحها بأسلوب عصري أنيق. جاءت لمسات المكياج بدرجات النيود الفاتح مع كحل يحيط العينين وظلال ناعمة منسقة بعناية. واكتملت الإطلالة ببلاشر واضح وأحمر شفاه بنفسجي لامع منحها إشراقة جريئة ولافتة.

أمينة خليل.. سحر المكياج الناعم وكعكة الباليرينا

أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



الممثلة أمينة خليلة تألقت بإطلالة راقية اعتمدت فيها مكياج عيون ناعم بدرجات النيود القريبة الى لون بشرتها مع الأيلاينر الناعم الذي غمر الجفن العلوي مع طبقات كثيفة من الماسكرا، وأحمر الشفاه الباستيل المشمشي. ونسقت معها تسريحة كعكة الباليرينا المشدودة، ما أبرز ملامحها الناعمة ومكياجها الأنيق.

بسنت شوقي.. جمال الشعر نصف المرفوع والمكياج السموكي

بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



الممثلة بسنت شوقي لفتت الأنظار بإطلالتها الجمالية التي اعتمدتها على السجادة الحمراء، حيث تألقت بمكياج عيون سموكي كلاسيكي ناعم مع الرموش الكثيفة، ونسقته مع الشفاه الخوخية اللامعة والبشرة المصقولة بنغمات مشمشية مشرقة. وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المالس نصف المرفوع مع الغرة المشدودة بالكامل.

تارا عماد بإطلالة كلاسيكية راقية

تارا عماد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



أما الممثلة وعارضة الأياء تارا عماد فتألقت كعادتها بإطلالة جمالية ناعمة بلمسات راقية، فاعتمدت مكياجاً ناعماً بدرجات الوردي المشرقة للعيون والبشرة، مع الشفاه الساتانية ذات اللون الوردي الخافت. وأبرزت جمال ملامحها من خلال تسريحة الكعكة العالية المصقولة بالفرق النصفي والغرة المسحوبة إلى الخلف.

صبا مبارك بمكياج برونزي متوهج وتسريحة الشعر المبلل

صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



الممثلة صبا مبارك أسرت القلوب بإطلالتها الجمالية على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في يوم الافتتاح، إذ اختارت مكياجاً متوهجاً ومضيئاً بنغمات برونزية جذابة، مع الرموش الجريئة وأحمر الشفاه الغلوسي باللون المشمشي. أما شعرها فتركته منسدلاً على ظهرها، فيما جاءت الغرة جانبية ومبللة ومسحوبة الى الخلف بالكامل.

رزان جمال بإطلالة جمالية آسرة ناعمة

رزان جمال في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي- تصوير يحيى أحمد خاص لسيدتي



الممثلة رزان جمال المعروفة باختياراتها الجمالية الناعمة، بدت كالأميرات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بمكياج ساحر غلبت عليه النغمات الوردية المشرقة، التي عزز الأيلاينر الناعم والرموش البارزة من جمالها، الى جانب الشفاه الوردية الغلوسي. كذلك، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الغرة الجانبية المبللة.