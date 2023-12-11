تراند اليوم : شاهد.. يوشا السياري للفتيات: عطرك ومكياجك ليس سبباً في التحرش ولا تتحملين مسئوليته إلا في هذه الحالة

صحيفة الخليج 365: نشرت مشهورة التيك توك يوشا السياري مقطع فيديو علقت فيه على التحرش مؤكدة أن عطر ومكياج الفتاة ليس سببا في التحرش.

وقالت يوشا في الفيديو: التحرش ليس غلطك ولا تتحملين أي جزء منه حتى لو أقنعتي مجتمعك بهذا الشيء.

وتابعت: عطرك ومكياجك ماله دخل متى نحملك جزء من الخطأ لما أنتي تتعاطين معه بطريقة نظرات أو كلام ابتسامة ضحكة.

وأضافت: كلامي موجه للبنات اللي لما يكلمها المتحرش ما ترد عليه يجيها سمين تناظر يسار ، والله العظيم إن المتحرش لو يشوف عباءة راس وقفازات وجواها رجال وهو متحرش راح يتحرش ، مشكلة المتحرش إنه شخص ضعيف.