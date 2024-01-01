منظمة حقوقية إسرائيلية: عام 2023 الأكثر عنفاً في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت منظمة "ييش دين" الحقوقية في إسرائيل، اليوم (الاثنين)، بأن عام 2023 هو الأكثر عنفاً على الإطلاق فيما يتعلق بهجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن المستوطنين قتلوا أكثر من 10 فلسطينيين، وأحرقوا عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة في عام 2023، مما يجعله العام الأكثر عنفاً على الإطلاق بشأن هجمات المستوطنين، وفقاً لـ"فرانس برس".

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