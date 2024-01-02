وزارة الصحة توفر لقاح كورونا المُطور في المملكة لهذه الفئة العمرية

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن توفيرها لقاح فيروس كورونا المُطور في المملكة، والذي يشمل فعاليته المتحورات السائدة، للفئة العمرية من 18 سنة وأكبر.

وأوضحت الوزارة أن اللقاح متاح للفئات الأكثر احتياجا، مثل:

كبار السن (50 عاماً فأكثر).

الحوامل.

المصابون بأمراض مزمنة مثل السرطان.

الممارسون الصحيون الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى.

وأضافت الوزارة أن هذه الخدمة ستُقدم عبر طواقم طبية مؤهلة، لضمان توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري.