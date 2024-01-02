أمير منطقة مكة المكرمة يجري عملية جراحية.. والكشف عن نتيجتها

أعلن حساب إمارة مكة المكرمة على منصة إكس أن أمير المنطقة أجرى عملية جراحية ناجحة. وقالت إمارة مكة في التغريدة التي حصدت تفاعل واسع : ” دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل -حفظه الله- مساء أمس الإثنين ١٩ / ٦ / ١٤٤٥ هجرية الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤ م ، مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ #جدة ، وقد أجرى سموه عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد”.

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