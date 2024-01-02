شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توفر لقاح فيروس كورونا المطور لمن فوق الـ 18 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة اليوم توفيرها لقاح فيروس كورونا المطور في المملكة، والتي تشمل فعاليته المتحورات السائدة، للفئة العمرية من 18 سنة وأكبر.

وأوضحت الوزارة أن اللقاح متاح للفئات الأكثر احتياجا مثل كبار السن لمن بلغ 50 عاماً فأكثر والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان، والممارسين الصحيين الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى.

وتابعت الوزارة أن هذه الخدمة ستُقدَّم عبر طواقم طبية مؤهلة، لضمان توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري.