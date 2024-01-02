تراند اليوم : عالم تركي يتوقع حدوث زلزال عنيف في تركيا خلال الربيع القادم.. ويكشف عن أكثر المناطق المهددة به

صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلام عن توقعات بحدوث زلزال قوي في تركيا بحسب خبراء الفيزياء.

وتوقع عالم الجيوفيزياء التركي أوفغون أحمد إرجان، حدوث زلزال قوي في البلاد قبل الربيع، لكنه وجد صعوبة في تحديد الموقع الدقيق للهزات.

ونقلت قناة Haber Global التلفزيونية عنه القول أن الوضع في الأناضول في غاية التوتر. وقال: "وهذا التوتر يتزايد في كل مكان. هناك وضع غير عادي إلى حد ما آخذ في الظهور. في الواقع، الزلازل التي تبلغ قوتها 4 ليست قوية، ولكن حدوث زلازل تزيد قوتها على 4 درجات في أجزاء مختلفة من البلاد تجعل الناس يرتعدون".