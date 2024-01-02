تأمين أجهزة كهربائية وبطانيات للأسر الأكثر احتياجا

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وتستهدف الجمعية مبلغ 2,812,217 ريالا، حيث رصدت مبلغ 281 ريالا للمدفأة، ومبلغ 299 ريالا لسخان المياه، ومبلغ 70 ريالا للبطانية، ليصل إجمالي صدقة الشتاء 650 ريالا، فيما تستمر الجمعية في تنفيذ المشروع حتى نهاية شتاء هذا العام 1445هـ.
ويأتي إطلاق هذا المشروع الموسمي حرصا من الجمعية لتلمس احتياجات المستفيدين لمواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء، حيث سيتم إيداع المبلغ المخصص لمنتجات صدقة الشتاء في الحسابات البنكية للأسر، وتحقق هذه الطريقة هدفا من أهداف الجمعية وهو حفظ كرامة اليتيم.
ودعت الجمعية أفراد المجتمع، ومختلف الجهات والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير صدقة الشتاء لأبناء وأسر إنسان؛ وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي تماشيا مع رؤية 2030.
المبالغ المستهدفة.
281ريالا للمدفأة
299ريالا لسخان المياه
70ريالا للبطانية
650 ريالا صدقة الشتاء
مستهدفات الجمعية:
2,812,217 إجمالي
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