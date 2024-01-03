أصدرت وزارة الخارجية بياناً أكدت فيه رفض المملكة وإدانتها الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقدمت المملكة تعازيها ومواساتها وأكدت تضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم. وأكد البيان أن المملكة تقف ضدّ كلّ أشكال الإرهاب والتطرف، وتؤكّد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تصدر بيانا بشأن تفجيرات كرمان في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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