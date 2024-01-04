شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يقبض على مخالفين للشروع في الصيد بمحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تمكنت من القبض على المواطنين:

(حسين سعدون النصافي - مبيريك بادي الجميلي - عايد عيد الجميلي - موسى موزي السعدي - مطر حبيب الجميلي - حمود سعيد الجميلي)، بحوزتهم (6) صقور وبندقيتا رش شوزن وبندقيتان غازيتان غير مرخصة وجهازا تتبع للصقور و (22) طائرًا و (65) ذخيرة شوزن، وارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الالتزام بنظام البئية

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والمصائد غرامة (100,000) ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.