ظهر في محتوى متداول.. مرور الرياض يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وهرب من الموقع

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مرور منطقة الرياض، القبض‬⁩ على قائد مركبة دهس شخصين بعد ترجلهما لحادث مروري بينهما، والهروب من الموقع، نتج عن ذلك وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وجرى إيقافه وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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