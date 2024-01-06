بالفيديو.. وكيل الصحة: من أهم أولوياتنا الوصول بالسكان لأعمار متقدمة وهم بصحة وعافية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، د. طريف الأعمى بأن الوصول بالسكان لأعمار متقدمة، وهم يتمتعون بصحة وعافية، أحد أهم أولويات وزارة الصحة ورؤية السعودية 2030، حيث تسعى لرفع متوسط الأعمار المتوقع من 74 سنة عام 2016 إلى 80 بحلول 2030.

وتحدث عن خطورة إهمال ضغط الدم وضرورة مكافحة السمنة والتدخين، وجهود وزارة الصحة السعودية في تعزيز صحة المجتمع.

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