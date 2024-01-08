شكرا لقرائتكم الداخلية أفضل منتج إعلامي وتكريم خاص لـ ابن هذال في جوائز التميز الإعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرّم معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي لعام 2023 من الجھات والأفراد في نسختھا الرابعة، التي أقيمت بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية مساء اليوم، بقاعة فندق فورسيزونز في برج المملكة بالرياض، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

6 مسارات إعلامية

وشھدت الجائزة ھذا العام وصول ما يقرب من 20 مشاركة إلى المرحلة النھائية، من إجمالي 2355 مشاركة تقدمت للمنافسة على الجائزة في 6 مسارات إعلامية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة أكثر من 90 جهة، كما بلغت المشاركات من القطاع الخاص وغير الربحي أكثر من 65 جهة.

وحصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” جائزة الصورة الفوتوغرافية عن عمل “صورة عن ألف تقرير”، فيما حصلت صحيفة إندبندنت العربية على جائزة المادة الصحفية عن عمل “الصحافة بلغة الإنفوجرافيك”، ونالت مبادرة سعوديون جائزة الأغنية الوطنية بعمل “ساهرون”.

وحقَّقت وزارة الحرس الوطني جائزة الفيديو الإبداعي عن عمل بعنوان “عيالي فداها”، فيما حصدت إذاعة الرياض جائزة المنتج الصوتي لبرنامج “بك نهتم”، وكانت جائزة المنتج التلفزيون من نصيب قناة السعودية عن برنامجها بعنوان “إرث”.

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تكريمات

وكرمت الجائزة عددًا من الشخصيات التي قدمت بصمات إعلامية واجتماعية وثقافية في مختلف المجالات وھم؛ الشاعر خلف بن هذال العتيبي، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وصانع القصص الرقمية حاتم الحسني، ووزارة الثقافة ممثلةً بهيئة الموسيقى عن “روائع الأوركسترا السعودية”، وشريك الجائزة الإستراتيجي برنامج تنمية القدرات البشرية.

فيما استحدثت الجائزة في نسختها الرابعة مسارًا بعنوان “منتج إعلامي حكومي”، وحصلت على جائزته وزارة الداخلية نظير ما تقدمه من أعمال إعلامية تُبرز الجانب الأمني بمهامه المتعددة.

من جانبه؛ ھنَّأ معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري الفائرين بالجائزة لھذا العام من الجھات والأفراد، الذين قدموا أعمالًا إعلامية متنوعة، مقدمًا الشكر لجميع المبدعين والمبدعات في أنحاء الوطن، الذين تقدموا للجائزة على أمل أن يحالفهم الفوز في الأعوام القادمة.