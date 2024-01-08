تراند اليوم : "النمر" يكشف علاقة درجة لون الدم بالكوليسترول.. وأسباب ارتفاع إنزيمات القلب دون حدوث جلطة

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عدم وجود علاقة بين درجة لون الدم والكوليسترول.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "لون الدم غامق أو فاتح ليس له علاقة بالكوليسترول ولا سيولة الدم وإنما تركيز الأكسجين في المصدر الذي خرج منه الدم (دم الوريد غامق ودم الشريان فاتح تقريبا).

وأضاف في تغريدة أخرى، أن ارتفاع إنزيمات القلب قد يحدث من غير وجود جلطة في القلب وهناك أسباب كثيرة لذلك منها: "التهاب العضلة، والالتهابات البكتيريا الفروسيه الحادة، وتضخم عضلة القلب، وتسارع نبضات القلب، وأدوية بعض الأورام، وخطأ مختبري.... إلخ".