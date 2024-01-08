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تراند اليوم : شاهد.. فتاة "من أصول إفريقية" تنتقم من زبون حاول ضربها داخل مطعم ماكدونالدز في أمريكا

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل فتاة "من أصول إفريقية"، بعدما حاول أحد الزبائن الاعتداء عليها، داخل مطعم ماكدونالدز في ولاية فلوريدا بأمريكا.

وقدمت الفتاة الوجبة التي طلبها الزبون، ثم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تبادل اللكمات، مما تسبب في سقوط الطعام على الأرض.

وحاول الزبون في البداية ضرب الفتاة، إلا أنها أمسكت بملابسه ووجهت له عدة لكمات في وجهه، وسط محاولات من باقي العاملين لفض المشاجرة.

وتدخل أحد العمال لمنع زميلته في ماكدونالدز، من الاعتداء على الزبون، إلا إنه فشل في بدابة الأمر، ثم بعد ذلك تم إبعادهما عن بعضهما.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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