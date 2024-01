شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ختام البرنامج التدريبي لتهيئة المرشدين السياحيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة أمس، البرنامج التدريبي الذي يعنى بتأهيل المرشدين السياحيين، بمشاركة 29 متدربًا من الجنسين.

واستهدف البرنامج التعريف بالعمل الذي يقدمه المرشد السياحي، وآلية البحث عن المعلومات التاريخية، إضافة إلى عدد من الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال مهنة الإرشاد السياحي.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 7 أيام، تطبيقات نظرية وعملية للمرشدين المشاركين، إضافة إلى حقائب تدريبية أخرى تنوعت بين التعريف بالمواقع التاريخية وبأهميتها والوسائل المعتمدة للبحث عن المعلومات التاريخية، وكذلك تمارين مختلفة تختص بمضامين البرنامج التدريبي.

مهام المرشد السياحي

وأوضح منفذ الدورة المدرب حسن حمدي، أن هذا الدورة ومثيلاتها من الدورات في مجال الإرشاد السياحي تسهم في تهيئة المرشد السياحي وفق الإجراءات والمقومات المقررة وحسب القوانين المسموحة، التي تعطي تصورًا كاملًا للتعرف على مهام المرشد السياحي، والدور المأمول منه لنقل المعلومة التاريخية من مصادرها المعتمدة.

كما يعمل البرنامج التدريبي على التعريف بآلية التعامل مع أدوات البحث، وكيفية استخدامها عن طريق تطوير تقنيات المشاهدة، والمهارات العملية للإرشاد السياحي، وتطوير مهارات الإلقاء والاتصال وتحديثها، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة وتطوير مهارات إعداد التقارير والتقييم.

وأكد سعي وزارة السياحة لتطوير الإرشاد السياحي في كل ما من شأنه رفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها من خلال إقامة الدورات المتخصصة، وتنظيم مهنة الإرشاد السياحي وتفعيل دور المرشد السياحي، لتقديم خدمات مميزة عند مرافقة السياح.

وتوقع أن تشهد مهنة "الإرشاد السياحي" في المنطقة طلبًا كبيرًا من منظمي الرحلات السياحية.