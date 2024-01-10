تراند اليوم : شاهد.. مواطن يكشف ردة فعل صاحب مخبز جزائري تجاهه عندما علم أنه سعودي

صحيفة الخليج 365 : وثق مواطن مقطع فيديو كشف خلاله ردة فعل صاحب مخبز جزائري تجاهه عندما علم أنه سعودي ومن المدينة المنورة، مشيرا إلى أن صاحب المخبر رفض أخذ ثمن المشتريات.

وقال المواطن خلال الفيديو:"عرف أن أحنا من المدينة، ما رضي يأخذ الحساب، وقام بتعبئة الأكياس لنا كلها بالمجان".

ووجه المواطن حديثه للجزائري، قائلا:" الله يرزقك بعمرة، نعطيك الرقم، تيجي المدينة، ومرحبا بك، وتمتع بالإقامة في المدينة، وتصلي إن شاء الله في الحرمين أنت وزوجتك".