صحفيو مكة يقفون على مبادرات الداخلية

وقف وفد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة على ما يتضمنه معرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، والمقام حاليًا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والذي افتتحه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، بحضور وزير الحج والعمرة، وعدد من وزراء الدول الإسلامية والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، فهد الإحيوي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات وأنشطة الهيئة بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين بصفة عامة.

واطلع الوفد خلال الزيارة على مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، وتحديدا الدور الرائد لوزارة الداخلية بالمعرض، والخدمات الكبيرة والجليلة والتقنيات الحديثة، والتي تقدمها لضيوف الرحمن، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وشاهد الوفد مبادرات وزارة الداخلية المتميزة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

كما رصد الوفد الدور الفعال والإيجابي لوزارة الداخلية، والمتضمن جلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة «طريق مكة».

وفي نهاية الزيارة قدم مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، لمدير هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، فهد الإحيوي، وأعضاء الوفد درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

وشارك في الزيارة ممثل هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة لمحافظة جدة، محمد العواجي، وعدد من الأعضاء، وهم: عبدالله الدهاس، ومحمد الإحيوي، وخالد الزهراني، ومحمد العميري، وفيصل السلمي.