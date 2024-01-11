"الجدعان" يؤكد أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في التعدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 9:17 مساءً

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتعزيز شفافية السياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين. وخلال مشاركته اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تصور التمويل العالمي: دَفَعَ الاستثمار في قطاع التعدين بالمنطقة" ضمن أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي المقام في مدينة الرياض، استعرض الوزير الجدعان العوامل الرئيسة لنجاح التحول المستدام في قطاع التعدين، والمتضمنة توفر الاحتياطيات المالية الكافية، والحوكمة الفعّالة، ومرونة الاقتصاد المحلي، واستقطاب الكفاءات. كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين لتحقيق عوائد مستدامة في قطاع التعدين؛ خصوصًا للدول منخفضة الدخل. يُشار إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي تُناقش التطورات العالمية وآثارها على إمدادات المعادن والطاقة، وإسهام المشروعات التعدينية في تنمية المجتمعات، كما تبحث إمكانات وفرص القطاعات المحلية والعالمية.

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