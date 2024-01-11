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تراند اليوم : منها الطول والوزن والعمر.. بالفيديو: مضيفة طيران سعودية تكشف شروط التقديم لمهنة الضيافة والمواصفات المطلوبة للقبول

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صحيفة الخليج 365: كشفت مضيفة الطيران " آلاء خلاوي" ، خلال لقاء مع برنامج " سيدتي " عن شروط التقديم على مهنة الضيافة الجوية والمواصفات المطلوبة للقبول ، والعمر الافتراضي للمضيفة .

وقالت خلاوي : إن شركات الطيران كل فترة تفتح باب التوظيف حسب حاجاتهم وطريقتهم ، ولهم مواصفات معينة من ناحية الطول بأن لا يكون أقل من 160سم ، وهناك بعض الشركات إذا تقدمت بنات طولها 155 سم يتم قبولها ، والوزن يجب أن يكون مناسبا للطول .

وتابعت: واللغة الإنجليزية مهمة جدا تحدثا وكتابة يمكن أهم من الشكل ، وأيضا لديهم شرط أن تكون المتقدمة تٌجيد السباحة ، وعدم وضع تاتو بالجسم أو لون شعر غريب كالأحمر والأزرق .

وواصلت : أما بالنسبة للعمر يكون على حسب كل شركة هي تحدد العمر وأغلب الشركات تفضل أن لا تتعدى المتقدمة 33 سنه ، ولكن إذا كانت كبيرة ومعاها خبرة ما عندهم مشكلة يتم التوظيف .

وعن العمر الافتراضي لمضيفة الطيران ، أوضحت آلاء خلاوي : طول ما المضيفة قادرة تطير يخلوها موجودة ، وأعرف ناس من زميلاتي موجودة هي وأمها وجدتها ، فطول ما أنتي قادرة تطيري يخلوكي ما في مشكلة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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