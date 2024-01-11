تراند اليوم : منها الطول والوزن والعمر.. بالفيديو: مضيفة طيران سعودية تكشف شروط التقديم لمهنة الضيافة والمواصفات المطلوبة للقبول

صحيفة الخليج 365: كشفت مضيفة الطيران السعودية " آلاء خلاوي" ، خلال لقاء مع برنامج " سيدتي " عن شروط التقديم على مهنة الضيافة الجوية والمواصفات المطلوبة للقبول ، والعمر الافتراضي للمضيفة .

وقالت خلاوي : إن شركات الطيران كل فترة تفتح باب التوظيف حسب حاجاتهم وطريقتهم ، ولهم مواصفات معينة من ناحية الطول بأن لا يكون أقل من 160سم ، وهناك بعض الشركات إذا تقدمت بنات طولها 155 سم يتم قبولها ، والوزن يجب أن يكون مناسبا للطول .

وتابعت: واللغة الإنجليزية مهمة جدا تحدثا وكتابة يمكن أهم من الشكل ، وأيضا لديهم شرط أن تكون المتقدمة تٌجيد السباحة ، وعدم وضع تاتو بالجسم أو لون شعر غريب كالأحمر والأزرق .

وواصلت : أما بالنسبة للعمر يكون على حسب كل شركة هي تحدد العمر وأغلب الشركات تفضل أن لا تتعدى المتقدمة 33 سنه ، ولكن إذا كانت كبيرة ومعاها خبرة ما عندهم مشكلة يتم التوظيف .

وعن العمر الافتراضي لمضيفة الطيران ، أوضحت آلاء خلاوي : طول ما المضيفة قادرة تطير يخلوها موجودة ، وأعرف ناس من زميلاتي موجودة هي وأمها وجدتها ، فطول ما أنتي قادرة تطيري يخلوكي ما في مشكلة .