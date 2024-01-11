تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول أكثر من نصف ملعقة من زيت الزيتون يوميا؟

صحيفة الخليج 365: أفاد باحثون في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة يوميًا من زيت الزيتون كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 16%، مقارنة بعدم تناول زيت الزيتون.

وذكر موقع "مايو كلينك" أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهذه الدهون يمكن أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، والتحكم بمستويات الإنسولين في الجسم.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من احتواء زيت الزيتون على "الدهون الصحية"، إلا إنه غني بالسعرات الحرارية، وينبغي استخدامه باعتدال.