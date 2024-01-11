شاهد.. يزيد الراجحي يشتري لوحة سيارة ب 10 مليون ريال

أعلن الإعلامي محمد الدريم عبر حسابه بمنصة “إكس” عن شراء سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي للوحة سيارة مميزة وكشف عن سعرها. وفي تغريدته قال الدريم: ” صاحب الانجازات و البطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي يشتري لوحه ( ي 1 ) بقيمه تتجاوز الـ 10 مليون ريال سعودي 10.000.000مليون ريال”.

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