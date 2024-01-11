انت الان تتابع بالفيديو.. "الزعاق" لـ"يا هلا بالعرفج": المشي راحة نفسية.. ويساعدني على حفظ القصائد واتخاذ القرارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 9:41 مساءً

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الدكتور "خالد الزعاق"، تحدث من خلاله عن علاقته الجيدة بالمشي؛ لأنه يمشي منذ أكثر من أربعين سنة، ولم يتوقف أبدًا، كما أنه يرى أن المشي راحة نفسية، ويساعده على حفظ القصائد واتخاذ القرارات. وقد كان أهم قرار اتخذه أثناء المشي ألا يتزوج على زوجته. جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الاسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء. ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة العرفج كتاب "وهم المقارنة" للكاتبة الأمريكية "راشيل كروز"، الذي يتحدث عن مقارنة الإنسان لنفسه بالآخرين، والآثار الجانبية المترتبة على ذلك. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "سالم باشميل" وهو يتحدث عن الكتاب. وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للشاعر "يحيى رياني"، يقدم قراءة في الملحمة الشعرية للشاعر سعود القحطاني "ضاري"، التي كتبها في سمو ولي العهد. وقد جمعت هذه القصيدة كل معاني التاريخ والفخر والقوة والاعتزاز. وفي سياق فقرة سيرة وتر روى المهندس "عبد الوافي القنبر" قصة أغنية "في شارع عبد ربه صادفوني" للفنان "طاهر الاحسائي" -رحمه الله-، وعلاقتها بأغنية الفنان "عبدالله الرويشد".

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