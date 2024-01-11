تراند اليوم :  أميركا تعلن رسمياً الموافقة على إدراج صناديق تداول بيتكوين في البورصات

صحيفة الخليج 365: وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية الأربعاء، على تغيير القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى تحويل Grayscale Bitcoin Trust، الذي يمتلك حوالي 29 مليار دولار من العملة المشفرة، إلى صندوق استثمار متداول، بالإضافة إلى إطلاق صناديق منافسة من جهات الإصدار الرئيسية مثل iShares وFidelity من "بلاك روك".

ومن المقرر أن تبدأ الصناديق الأولى التداول اليوم الخميس.

الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد أن ذكر حساب رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة الأوراق المالية والبورصات كذبًا أنه تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، وأوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الحساب قد تم اختراقه.