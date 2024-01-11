تراند اليوم : الساعد: هل أجهضت «7 أكتوبر» مشروع السلام السعودي؟

صحيفة الخليج 365: تحدث الكاتب محمد الساعد، عن مشروع السلام السعودي الذي تدعو إليه الرياض لتحقيق التقدم والازدهار في الشرق الأوسط.

تسويات أو تطبيع

وقال الساعد في مقال له بعنوان "هل أجهضت «7 أكتوبر» مشروع السلام السعودي؟"، المنشور بصحيفة "عكاظ": خلال مفاوضات أوسلو العام 1993 بين ياسر عرفات والقيادة الإسرائيلية حينها (إسحاق رابين- شيمون بيريز) تمنى الفلسطينيون على الدول العربية عدم الذهاب إلى تسويات أو تطبيع مع تل أبيب إلا بعد إنجاز وتوقيع الفلسطينيين.

مفاوضات سرية

وأضاف: التزم معظم العرب، بالرغم من المرارة التي أحسوا بها إثر قيام الفلسطينيين بإجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل دون علمهم، وهم الذين حاربوا ودعموا وامتنعوا عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل، بل وخربوا علاقاتهم مع الغرب من أجل الفلسطينيين.

مبادرات سلام

وأشار: تجاوز الكثير من العرب ذلك، حتى احتفال التوقيع الشهير بين عرفات ورابين وبيريز، الغريب أن الفلسطينيين الذين وقعوا مع إسرائيل وأصبح لهم حكم ذاتي بقوا معارضين لأي اتفاقات أو مبادرات سلام مقترحة أو مطروحة للنقاش.

الخرائط الإسرائيلية

وأكمل: هناك قناعة عند بعض القيادات الفلسطينية تسربت للشارع في الضفة وغزة والمهجر تريد فرض المشيئة الفلسطينية عبر قاعدة «نحارب يحارب العرب، نتوقف يتوقف العرب، نعقد سلام لا يعقد العرب»، بل يبقون متفرجين على سوء إدارتهم للمفاوضات كما حصل مع ياسر عرفات وفريقه الذين ذهبوا إلى أوسلو بدون خرائط لمدنهم وقراهم واضطروا لاستخدام الخرائط الإسرائيلية.

ركام غزة

وزاد: اليوم بعد أكثر من 100 يوم على أحداث 7 أكتوبر الدامية، لا تزال بعض القيادات الحمساوية تعتقد أن مشيئتها هي من يجب أن تحرك الشرق الأوسط والعالم حرباً وسلاماً، يقول إسماعيل هنية منذ أيام: «أي ترتيبات للشرق الأوسط يجب أن تمر عبر حماس»، هكذا يتصور هنية والسنوار أنهم قوة عظمى وهم لا يمتلكون إلا ركام غزة والتعاطف مع الموتى والمشردين المنكوبين بسببهم.

اقتصادات كبرى

ومضى: القوة العظمى في العالم تعتمد على مكانة سياسية تفرض هيمنة عابرة، واقتصادات كبرى، أو مكانة دينية، أو تراث حضاري وثقافي ممتد، لكن أن تكون قوتك قادمة من جثث الأطفال ونزيف النساء في طرقات غزة، فهذه ليست قوة يمكن البناء عليها لفرض موقف عسكري أو سياسي.

المربع الأمني

وأوضح: كان هدف حماس بلا شك وكما لمّحت له بعض قيادات حماس هو أن لا يمر أي مشروع سلام في المنطقة إلا عبر المربع الأمني في خان يونس، لكن ما حصل هو تأجيل فقط لمشروع سلام «فلسطيني إسرائيلي» تدعمه السعودية وأمريكا، يخدم أولاً وأخيراً الإنسان الفلسطيني ويعيد له حقوقه المشروعة المنهوبة من طرفين «الإسرائيلي والقيادات الحمساوية».

قيادات حماس

وأردف: السؤال الأكثر أهمية بعد كل هذا الدمار وكل هذه الأرواح التي أزهقت، لماذا تستجدي قيادات حماس التوقف عن الحرب وتعرض السلام، ألم يكن السلام يوم 6 أكتوبر أقل كلفة، وأكثر واقعية.

المفاوض العربي

واستطرد:"بلا شك أن موقف حماس والفلسطينيين الذين أخذتهم معها للهاوية هو الأضعف، وحتى مع كل الدعايات الكاذبة التي يروجها الجسم الحمساوي ومؤيدوه فإن الحقائق هي من يصمد على الأرض، وسيضطر المفاوض العربي الذي حمل على كاهله مسؤولية ما فعلته حماس بالموقف الفلسطيني، الحصول على أكبر المكاسب لهم ما أمكنه ذلك، ومع ذلك يخرج السؤال المتكرر، هل ستقوم حماس بمغامرة أخرى تجهض ما تطالب به الآن؟".

مشاريع السلام

واستكمل: لقد اعتادت الرياض دائماً على تحقيق أهدافها بنفس طويل، وثبات في مبادئها، وعلى مدى عقود قدمت الكثير من المبادرات ومشاريع السلام التي يخربها الفلسطينيون قبل أن تنجز، ليس خدمة لمشروعهم، بل خدمة لقضايا الآخرين في دمشق وبيروت وطهران وحتى في تل أبيب.

روائح الحروب

وتابع: السعودية ليست في حاجة لمشروع سلام ناقص ومشوّه، فقد عاشت مئة سنة بدونه، وتستطيع أن تعيش مثلها، إن المشروع الذي تدعو إليه الرياض هو سلام يريده إنسان هذا الشرق المليء بالمآسي والآلام، ومن حق سكانه أن يعيشوا لحظات من تاريخهم بدون موت ولا قتال ولا أزمات، والوحيد القادر على تحقيق ذلك الحلم هو المشروع «السعودي» المبني على تقديم الاقتصاد كخيار للتنافس والتقدم والازدهار بدلاً من روائح الحروب وانسكاب الموت في طرقات الشرق الأوسط."