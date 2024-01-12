تراند اليوم : هل يحق للزوج استرجاع الهبة بعد الطلاق؟.. قانوني يجيب (فيديو)

صحيفة الخليج 365: قال المحامي والمستشار قانوني، محمد المزيّن، إنه يحق للزوج طلب استرجاع الهبة بعد الطلاق، كما يحق للطرف الآخر الامتناع فهي حلال له بعدما قبضها في يديه وربما يوافق على ردها بعد تحكيم ضميره.

وأوضح المزين عبر برنامج سيدتي، أنه من الناحية القانونية لا يجوز للزوج استرجاع الهبة بعد الطلاق قائلا: تنتهي ملكيتك للموهوب متى ما وصلت إليه وقبضها بيده.

وبين أن الهبة لا يجوز استرجاعها إلا إذا قبل الموهوب ذلك وكانت مشترطة مثل قولك: أهبك منزلا إن تزوجتيني، أو أهبك قلم إن حفظت القرآن الكريم.

وأكد المزين أن هناك مفهوم هام جدا، بأن الهبة تختلف عن المهر في الزواج، موجها نصيحة بعدم المبالغة في العطايا.