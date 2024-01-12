تراند اليوم : "شفت متبلد زيي".. شاهد: مريض سرطان يتجول بجهاز مغذي الكيماوي خارج المستشفى

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، مريض سرطان يتجول بجهاز مغذي الكيماوي خارج المستشفى.

وقال المريض في الفيديو: شفت متبلد زيي أدور بالكيماوي والمسكن، ولا أشوفك شيء، كما سمع صوته يضحك.

وحظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.