شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 14 يومًا.. إغلاق جزئي لجسر "الملك سعود" تقاطع "الأمير سلطان" بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن إغلاق جسر طريق الملك سعود تقاطع طريق الأمير سلطان بمدينة الظهران، بشكل جزئي وبالتعاون مع إدارة مرور المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق الجزئي للجسر يأتي لتنفيذ أعمال صيانة تتمثل في تغيير فواصل التمدد، وسيكون مدة الإغلاق 14 يومًا، ابتداءً من الأحد المقبل.

ودعت الأمانة قائدي المركبات إلى الالتزام بتوجيهات رجال المرور، لتجنب الازدحامات المرورية.