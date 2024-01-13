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عبدالرحمن مجرشي متحدثًا لوزارة الإعلام

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شكرا لقرائتكم عبدالرحمن مجرشي متحدثًا لوزارة الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر قرار وزير الإعلام، سلمان الدوسري، بتعيين عبدالرحمن مجرشي متحدثًا لوزارة الإعلام.

ويملك عبدالرحمن مجرشي خبرة كبيرة في المجال الإعلامي، حيث شغل العديد من المناصب، ومنها مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي.

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“متابعات الخليج 365” تهنئ عبدالرحمن مجرشي وتتمنى له النجاح والتميز في مسيرته العملية والمهنية.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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