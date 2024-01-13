شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة جديدة مع إيلي صعب.. موسم الرياض يمنح زواره رحلة فريدة في عالم الأزياء والان نبدء بالتفاصيل

#موسم_الرياض يوقّع على شراكة مع المصمم العالمي "إيلي صعب " للعمل على مجموعة مميزة تجمع بين الموضة والترفيه

ELIE SAAB and Riyadh Season announce a collaboration to create an unparalleled experience that exquisitely joins fashion and entertainment, collection called "Riyadh... pic.twitter.com/3Vg7rxl1HS— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) #موسم_الرياض يوقّع على شراكة مع المصمم العالمي "إيلي صعب " للعمل على مجموعة مميزة تجمع بين الموضة والترفيه 🔥🇸🇦



ELIE SAAB and Riyadh Season announce a collaboration to create an unparalleled experience that exquisitely joins fashion and entertainment, collection called "Riyadh… pic.twitter.com/3Vg7rxl1HS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2024

إثراء خيارات الترفيه

تجربة غير مسبوقة

توقيع شراكة بين#موسم_الرياض والمصمم العالمي “إيلي صعب” للعمل على مجموعة مستوحاه من روح "موسم الرياض" بالتنسيق مع وزارة الثقافة و هيئة الأزياء

شكرا لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان و معالي نائبه حامد فايز #BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة#ايلي_صعب pic.twitter.com/hcAVu6pwYG— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) توقيع شراكة بين #موسم_الرياض والمصمم العالمي “إيلي صعب” للعمل على مجموعة مستوحاه من روح "موسم الرياض" بالتنسيق مع وزارة الثقافة و هيئة الأزياء ❤️✨

شكرا لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان و معالي نائبه حامد فايز 🇸🇦#BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة#ايلي_صعب pic.twitter.com/hcAVu6pwYG — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2024

الدمام - شريف احمد - بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ( GEA)، بالتنسيق مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء، وقع "موسم الرياض" ممثلاً في فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمصمم العالمي إيلي صعب مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن اليوم، للتعاون خلال موسم الرياض 2024؛ لإنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الموضة والترفيه، خلال الموسم، ضمن العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي تم استقطابها مؤخراً، والتي شهدت حضوراً كبيراً من الزوار.وتتضمن مذكرة التعاون الموقعة إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.قال المستشار تركي آل الشيخ: "نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة".كما قدم المستشار تركي آل الشيخ خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ولنائب وزير الثقافة، حامد بن محمد فايز على الجهود التي تبذل في هذا المجال.بدوره أعرب إيلي صعب عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض 2024، وقال: "سنقوم بإعداد شيء غير مسبوق وجديد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في مدينة الرياض، التي تدعم الإبداع وتنوع الثقافة في المنطقة".يذكر أن إيلي صعب افتتح البوتيك الخاص به مؤخراً في منطقة "فيا رياض" إحدى مناطق "موسم الرياض"، في حفل كبير شهد حضور العديد من المهتمين في عالم الموضة والأزياء.