شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة جديدة مع إيلي صعب.. موسم الرياض يمنح زواره رحلة فريدة في عالم الأزياء والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن مذكرة التعاون الموقعة إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.
#موسم_الرياض يوقّع على شراكة مع المصمم العالمي "إيلي صعب " للعمل على مجموعة مميزة تجمع بين الموضة والترفيه
ELIE SAAB and Riyadh Season announce a collaboration to create an unparalleled experience that exquisitely joins fashion and entertainment, collection called "Riyadh... pic.twitter.com/3Vg7rxl1HS— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
#موسم_الرياض يوقّع على شراكة مع المصمم العالمي "إيلي صعب " للعمل على مجموعة مميزة تجمع بين الموضة والترفيه 🔥🇸🇦— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2024
ELIE SAAB and Riyadh Season announce a collaboration to create an unparalleled experience that exquisitely joins fashion and entertainment, collection called "Riyadh… pic.twitter.com/3Vg7rxl1HS
إثراء خيارات الترفيهقال المستشار تركي آل الشيخ: "نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة".
#BigTime #RiyadhSeason#برنامج_جودة_الحياة#ايلي_صعب pic.twitter.com/pVbAYOJNIi— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)كما قدم المستشار تركي آل الشيخ خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ولنائب وزير الثقافة، حامد بن محمد فايز على الجهود التي تبذل في هذا المجال.
#BigTime #RiyadhSeason#برنامج_جودة_الحياة#ايلي_صعب pic.twitter.com/pVbAYOJNIi— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2024
تجربة غير مسبوقةبدوره أعرب إيلي صعب عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض 2024، وقال: "سنقوم بإعداد شيء غير مسبوق وجديد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في مدينة الرياض، التي تدعم الإبداع وتنوع الثقافة في المنطقة".
توقيع شراكة بين#موسم_الرياض والمصمم العالمي “إيلي صعب” للعمل على مجموعة مستوحاه من روح "موسم الرياض" بالتنسيق مع وزارة الثقافة و هيئة الأزياء
شكرا لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان و معالي نائبه حامد فايز #BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة#ايلي_صعب pic.twitter.com/hcAVu6pwYG— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
توقيع شراكة بين #موسم_الرياض والمصمم العالمي “إيلي صعب” للعمل على مجموعة مستوحاه من روح "موسم الرياض" بالتنسيق مع وزارة الثقافة و هيئة الأزياء ❤️✨— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2024
شكرا لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان و معالي نائبه حامد فايز 🇸🇦#BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة#ايلي_صعب pic.twitter.com/hcAVu6pwYG
يذكر أن إيلي صعب افتتح البوتيك الخاص به مؤخراً في منطقة "فيا رياض" إحدى مناطق "موسم الرياض"، في حفل كبير شهد حضور العديد من المهتمين في عالم الموضة والأزياء.