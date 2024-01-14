تراند اليوم : من ضمنها "الجرانولا".. شركة "كويكر" الأمريكية تسحب منتجاتها من الأسواق بعد تلوثها بالسالمونيلا

ترجمة حصرية: قامت شركة "كويكر الأمريكية"، شركة تصنيع دقيق الشوفان الشهيرة المملوكة لشركة "بيبسيكو"، بتوسيع عملية سحب بعض ألواح الجرانولا ومنتجات الحبوب الصادرة في ديسمبر بسبب خطر التلوث المحتمل بالسالمونيلا.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الاستدعاء الآن تضمن العديد من نكهات ألواح كويكر جرانولا، وأنواع مختلفة من حبوب كابن كرانش الشهيرة، وشوكولاتة جاتوريد بروتين بار شوكولاتة بزبدة الفول السوداني، وغيرها من العناصر التي تحمل علامة "الأفضل قبل" والتي تتراوح من 11 يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2024.

وقالت شركة كويكر للشوفان في بيان صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني لإدارة الغذاء والدواء، إن إعلان الاستدعاء السابق تضمن أكثر من عشرين منتجًا من المحتمل أن تكون ملوثة بالسالمونيلا.