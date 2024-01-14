تراند اليوم : برواتب تصل لـ10,500 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 10,500 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).

الوظائف

- مشرف اتصالات (راتب 6,750 ريال).

- مساعد مدير مشروع (راتب 9,300 ريال).

- مستقبل بلاغات (راتب 4,000 ريال).

- نجار.

- مساعد إداري.

- مشرف الأعمال الميكانيكية (راتب 10,500 ريال).

- مشغل كاد.

- مسؤول سلامة.

- موظف استلام وتسليم.

- مشغل نظام إدارة المباني.

- سائق.

المدن

- الجبيل.

- ينبع.

- جازان.

- رأس الخير.

المؤهلات

- الثانوية.

- الدبلوم.

- البكالوريوس.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي (اضغط هنا )