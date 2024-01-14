تراند اليوم : برواتب تصل لـ10,500 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 10,500 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).
الوظائف
- مشرف اتصالات (راتب 6,750 ريال).
- مساعد مدير مشروع (راتب 9,300 ريال).
- مستقبل بلاغات (راتب 4,000 ريال).
- نجار.
- مساعد إداري.
- مشرف الأعمال الميكانيكية (راتب 10,500 ريال).
- مشغل كاد.
- مسؤول سلامة.
- موظف استلام وتسليم.
- مشغل نظام إدارة المباني.
- سائق.
المدن
- الجبيل.
- ينبع.
- جازان.
- رأس الخير.
المؤهلات
- الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي (اضغط هنا )