شكرا لقرائتكم خبر عن الترحيب بالطلاب وانسيابية مرورية.. ”اليوم“ ترصد استئناف الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد صباح اليوم الأحد، الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 1445، والتي استمرت لمدة 10 أيام.

”اليوم“ رصدت دخول الطلبة إلى المدارس وتوصيل أولياء الأمور أولادهم في الصباح الباكر، وعودة الالتزام التام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وشهدت حركة المرور في الدمام، انسيابية عالية في أول أيام العودة المدرسية، حيث لم ترصد أي حالات ازدحام مروري أمام المدارس، فيما شهدت الطرق الرئيسية ازدحام كالمعتاد ولم يؤثر على الحركة المرورية.







واستأنف الفصل الدراسي الثاني، الذي يتبقى منه 28 يومًا دراسيًا شاملًا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 16 رجب الجاري، وإجازة يوم التأسيس، وبداية إجازة الفصل الثاني الخميس 12 شعبان المقبل.

واستعدت المدارس في عموم مناطق ومحافظات ومدن المملكة لاستئناف الدراسة بكل همة ودافعية، وسط متابعة من مكاتب التعليم في الإشراف الميداني على المدارس، للاطمئنان على جاهزية الاستئناف.

والتزمت مختلف الإدارات التعليمية في كافة المناطق والمحافظات، نفس التوقيت للاصطفاف الصباحي، وبداية الحصة الدراسية الأولى، وفق التوقيت نفسه قبل التمتع بالإجازة.



وشهدت المدارس في مختلف مناطق المملكة استعدادات مكثفة لاستئناف الدراسة، وحرصت الإدارات التعليمية على متابعة سير العملية التعليمية في المدارس، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، وتقديم الدعم اللازم لهم.



انتهاء "ثقافة الغياب"

من جانبه، أكد مدير مدرستيّ صفوان بن أمية وتحفيظ القرآن الكريم بصفوى إبراهيم البراهيم، أن المدارس في المنطقة الشرقية استقبلت طلابها وطالباتها بالترحيب وبتنوع الأنشطة الجاذبة، فلم تعد ثقافة الغياب في بدء أو في نهاية الدراسة متواجدة في المدارس ولله الحمد، وذلك بسبب تنوع البرامج الجاذبة وكذلك الإجازات التي أسهمت في اكتمال صفوف الطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة وتشبعهم بالإجازة.

وأعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم بعودة الدراسة، واستعدادهم للانتظام في الفصول الدراسية، والعمل على تحقيق نتائج جيدة في الاختبارات النهائية.

وأكد الطلاب والطالبات على أهمية الدراسة، وضرورة الالتزام بالحضور الدائم، والحرص على التعلم والاستفادة من كافة الفرص التعليمية.