شكرا لمتابعة خبر عن رجال يطبخون عجل مندي كامل ويستمتعون به في جلستهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو لجلسة ممتعة بين مجموعة من الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر الرجال في المقطع وهم يقومون بشوي عجل كامل من المندي ليتناولوه على العشاء في جلستهم الخاصة بهم.

وجاء الرجال في المقطع وهم يكشفون عند العجل الذين قاموا بشوية تحت الأرض بحرص شديد؛ ليستمتعوا بتناوله مع الكبسة على العشاء.

وأوضح المقطع حماس الرجال الكبير ليتذوقوا العجل بعد الانتهاء من شوية على طريقتهم الخاصة وتقطيعه على الطعام .